Bella Hadid rinde tributo a Britney Spears al lucir el icónico vestido de encaje de la cantante

Los Ángeles. La modelo estadounidense Bella Hadid disfrutó de una larga noche de fiesta tras el desfile de Victoria’s Secret 2026, inspirándose en la estética de principios de la década de los 2000.
Inspirándose en Britney Spears, la beldad lució un minivestido de encaje negro totalmente transparente, con ropa interior negra debajo, para asistir a la fiesta posterior en el Bird Streets Club, en West Hollywood.
El diseño, extremadamente ajustado, contaba con mangas largas y cuello alto; una pieza que recordaba al icónico conjunto de Dolce & Gabbana que Britney Spears llevó en la ceremonia de los VMA de 2001.
Mientras que Spears optó por una braga tipo short más cubriente y un sujetador estilo balconette, Hadid apostó por un estilo más atrevido —muy al tono de una "chica Victoria’s Secret"—, combinando un tanga de tiras mínimo con un sujetador con aros.
Bella Hadid completó su estilismo con zapatos negros de tacón y punta afilada, gafas y un bolso pequeño de acabado metálico en la mano.
Fue una noche importante para la modelo de 30 años, quien no solo participó en el espectacular desfile de lencería celebrado en Los Ángeles, sino que también fue la encargada de abrir el evento.
La maniquí deslumbró con un conjunto adornado con alas de motivos florales y, más tarde, cambió a un estilismo totalmente blanco que incluía unas alas plisadas de gran tamaño y un vestido a juego sobre su lencería.
El domingo por la noche, Bella Hadid compartió pasarela con su hermana Gigi, además de con veteranas de Victoria’s Secret como Ashley Graham, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, entre otras.
@grazia_magazin DAS war ihr Moment! @Bella Hadid die Victoria‘s Secret Fashion Show 2026 in einem Traum aus Blumen und Strass 🌸🌷🌼 (🎥 @Victoria's Secret ) #grazia #grazia_magazin #victoriassecret2026 #bellahadid ♬ Originalton - GRAZIA Germany
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