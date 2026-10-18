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Brittany Boltinhouse: "Honduras merece ser vista, escuchada y celebrada"

La modelo y empresaria hondureña Brittany Boltinhouse, quien logró una histórica clasificación al Top 25 de Miss Global 2026, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

  • Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 10:53 -
  • Daniela Ramos
Brittany Boltinhouse: Honduras merece ser vista, escuchada y celebrada

Brittany Boltinhouse impactó con su belleza y estilo en el certamen de Miss Global.

San Pedro Sula, Honduras. Brittany Boltinhouse, una modelo y empresaria de 27 años con raíces hondureñas, hizo historia al convertirse en la primera representante de Honduras en clasificar al Top 25 del certamen Miss Global 2026 en Bangkok, Tailandia.

Durante el concurso, también fue galardonada con el título especial de "Ratchaburi Glam Icon" y destacó con un traje nacional inspirado en la guacamaya roja.

Y aunque el certamen de belleza se llevó a cabo hace una semana atrás, Brittany ha querido pronunciarse ahora sobre el orgullo que significó para ella representar al país cinco estrellas.

"Una noche que guardaré para siempre en mi corazón. Antes de esa noche, el mundo sabía de la existencia de Honduras. Ahora, saben QUIÉN ES HONDURAS. Recordando la inolvidable noche de la final de Miss Global 2026. Fue un honor y un privilegio increíble llevar el nombre de mi país a un escenario internacional.

Convertirme en la primera mujer en representar a Honduras en Miss Global, la primera en hacer historia al clasificar en el Top 25, y recibir el premio "Ratchaburi Glam Icon Award" es algo que jamás daré por sentado", escribió la reina de belleza, quien actualmente radica en Estados Unidos.

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Brittany acompañó su emotivo texto con un video en el que se le ve durante uno de sus desfiles en traje de baño.

"Al subir a ese escenario, no solo llevaba una banda; llevaba mis raíces, a mi familia, mi cultura, los sueños de niñas que se atreven a creer y el orgullo de toda una nación. Esto nunca se trató solo de una corona. Se trató de representación, de romper barreras y de mostrarle al mundo que Honduras merece ser vista, escuchada y celebrada.

No solo estuvimos presentes; hicimos historia. Honduras, este logro será siempre para ti", concluyó la beldad.

Brittany Alondra Boltinhouse rinde homenaje a la Guacamaya Roja en el Miss Global 2026

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Daniela Ramos
Daniela Ramos
daniela.ramos@laprensa.hn

Periodista multimedia, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en periodismo de entretenimiento.

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