Brittany Boltinhouse: "Honduras merece ser vista, escuchada y celebrada"

San Pedro Sula, Honduras. Brittany Boltinhouse, una modelo y empresaria de 27 años con raíces hondureñas, hizo historia al convertirse en la primera representante de Honduras en clasificar al Top 25 del certamen Miss Global 2026 en Bangkok, Tailandia.

Durante el concurso, también fue galardonada con el título especial de "Ratchaburi Glam Icon" y destacó con un traje nacional inspirado en la guacamaya roja.

Y aunque el certamen de belleza se llevó a cabo hace una semana atrás, Brittany ha querido pronunciarse ahora sobre el orgullo que significó para ella representar al país cinco estrellas.

"Una noche que guardaré para siempre en mi corazón. Antes de esa noche, el mundo sabía de la existencia de Honduras. Ahora, saben QUIÉN ES HONDURAS. Recordando la inolvidable noche de la final de Miss Global 2026. Fue un honor y un privilegio increíble llevar el nombre de mi país a un escenario internacional.

Convertirme en la primera mujer en representar a Honduras en Miss Global, la primera en hacer historia al clasificar en el Top 25, y recibir el premio "Ratchaburi Glam Icon Award" es algo que jamás daré por sentado", escribió la reina de belleza, quien actualmente radica en Estados Unidos.