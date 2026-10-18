Billy Ray Cyrus y Elizabeth Hurley se comprometen en matrimonio

Ciudad de México. Billy Ray Cyrus le propuso matrimonio a Elizabeth Hurley después de más de un año de relación, de acuerdo con fuentes citadas por Page Six, luego de que la actriz y modelo británica fuera vista luciendo un llamativo anillo de diamantes que desató rumores de compromiso.

El cantante de música country, de 65 años, también habría dado una pista sobre sus planes al publicar un mensaje en Instagram acompañado de un emoji de anillo, en el que describió esta etapa de su vida como "el terreno más fértil y sólido que he pisado en mucho tiempo".

Aunque los representantes de Cyrus no ofrecieron comentarios sobre la noticia, una fuente citada por el medio señaló que el anillo difícilmente sería un accesorio, pues Hurley se encuentra trabajando en la producción de The 'Burbs.

La pareja hizo pública su relación en abril de 2025, después de reencontrarse a principios de ese año. Ambos se conocieron durante el rodaje de la película navideña Christmas in Paradise, estrenada en 2022, y desde entonces han sorprendido por la combinación de sus trayectorias en el mundo del espectáculo.