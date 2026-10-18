Billy Ray Cyrus y Elizabeth Hurley se comprometen en matrimonio

Ciudad de México. Billy Ray Cyrus le propuso matrimonio a Elizabeth Hurley después de más de un año de relación, de acuerdo con fuentes citadas por Page Six, luego de que la actriz y modelo británica fuera vista luciendo un llamativo anillo de diamantes que desató rumores de compromiso.
El cantante de música country, de 65 años, también habría dado una pista sobre sus planes al publicar un mensaje en Instagram acompañado de un emoji de anillo, en el que describió esta etapa de su vida como "el terreno más fértil y sólido que he pisado en mucho tiempo".
Aunque los representantes de Cyrus no ofrecieron comentarios sobre la noticia, una fuente citada por el medio señaló que el anillo difícilmente sería un accesorio, pues Hurley se encuentra trabajando en la producción de The 'Burbs.
La pareja hizo pública su relación en abril de 2025, después de reencontrarse a principios de ese año. Ambos se conocieron durante el rodaje de la película navideña Christmas in Paradise, estrenada en 2022, y desde entonces han sorprendido por la combinación de sus trayectorias en el mundo del espectáculo.
Hurley, de 61 años, reconoció recientemente que, pese a las diferencias que otros puedan percibir entre ellos, comparten más similitudes de las que parece, además de disfrutar de una vida alejada del ritmo de las grandes ciudades.
En declaraciones a Page Six en mayo, la actriz explicó que la granja de Cyrus en Tennessee se parece a la propiedad que ella tiene en Gloucestershire, Inglaterra, lo que ha contribuido a que su relación se sienta natural.
Ambos disfrutan de actividades al aire libre, observan aves rapaces, encienden fogatas y comparten momentos en los que Cyrus toca la guitarra.
De concretarse la boda, sería el cuarto matrimonio para el intérprete, padre de seis hijos, entre ellos la cantante Miley Cyrus.
El músico estuvo casado con Cindy Smith entre 1986 y 1991, con Tish Cyrus de 1993 a 2023 y con la cantante Firerose en 2023; este último matrimonio terminó en 2024, después de que ella lo acusara de abuso, señalamientos que Cyrus negó.
Por su parte, Hurley mantuvo una relación con el actor Hugh Grant entre 1987 y 2000 y se casó con el empresario Arun Nayar en 2007, de quien se divorció en 2011.
También estuvo comprometida con el jugador de críquet Shane Warne, con quien terminó su relación en 2013.