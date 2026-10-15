Selena Gómez impulsa la salud mental juvenil con su Rare Impact Fund

Para Selena Gómez , una de las medidas más significativas del éxito tiene poco que ver con la fama o la belleza. Se trata de saber que una persona joven que se siente sola puede encontrar un lugar al que acudir en busca de apoyo.
Esa misión fue el eje central de la cuarta gala benéfica anual del Rare Impact Fund , celebrada el miércoles 14 de octubre. Gómez, de 34 años, lució un llamativo vestido rojo de Prada durante el evento, realizado en el Hollywood Palladium de Los Ángeles. La prenda, ricamente adornada, tenía una cintura escultural que evocaba pétalos de rosa. La cantante eligió su atuendo con zapatos de tacón de satén rojo a juego, joyas de plata y un elegante peinado.
Aunque su atuendo se destacó en la alfombra rosa, Gómez asistió para celebrar una iniciativa que ha impulsado durante años más allá de la industria de la belleza: ampliar el acceso de los jóvenes a los recursos de salud mental.
En una entrevista exclusiva con PEOPLE durante el evento, Gómez habló sobre los avances del Rare Impact Fund, que lanzó junto con Rare Beauty en 2020. La iniciativa se creó con el compromiso de recaudar 100 millones de dólares en un período de 10 años y, según la información proporcionada, ha reunido más de 30 millones de dólares para apoyar a organizaciones y programas de salud mental juvenil.
Al reflexionar sobre los avances del fondo durante los últimos seis años, Gómez destacó la importancia de comprobar directamente cómo su trabajo beneficia a las comunidades.
“Probablemente, al presenciar directamente lo que hacemos, nos sentimos muy afortunados de haber recaudado ya más de 30 millones para este fondo, y al ver lo que estamos haciendo con las comunidades, con los programas, con las diferentes organizaciones, supera mis sueños más descabellados”, le dijo a PEOPLE.
Para Selena, ver cómo los jóvenes encuentran una comunidad y reciben apoyo a través del fondo es una de las razones por las que considera tan significativa esta misión.
“El simple hecho de ir a un centro para jóvenes, estar rodeados de otras personas y sentir apoyo, nos permite ver lo que estamos haciendo desde la base, y lo estamos haciendo a nivel global”, continuó. “Es algo de lo que me siento increíblemente orgullosa”.
El fondo apoya a organizaciones de salud mental en los cinco continentes y, según el texto original, llega a unos 3,5 millones de jóvenes al año.
La estrella de Only Murders in the Building también ha hablado abiertamente sobre su experiencia con la salud mental y ha utilizado su plataforma para fomentar conversaciones sobre temas que pueden resultar difíciles de abordar. Su labor de concienciación le valió el primer Beauty Impact Award de la revista PEOPLE, un reconocimiento al trabajo que ha realizado a través de Rare Beauty ya la comunidad que ha contribuido a construir.
Sin embargo, la cantante de “Who Says” entiende que el apoyo no se limita a la recaudación de fondos ni a las iniciativas a gran escala. También reconoce la importancia de contar con personas que la escuchen cuando necesita hablar.
Gómez comparte que encuentra consuelo en su vida personal y agradece a su esposo, el productor musical Benny Blanco, con quien se casó en septiembre de 2025, por ser alguien a quien puede acudir en busca de apoyo.
“Supongo que por eso me casé con Benny, pero de verdad me siento afortunada de tener a las mejores personas en mi vida con las que puedo hablar por teléfono o simplemente escuchar lo que sea que esté pensando”, le dijo a PEOPLE.
Según el texto original, la pareja celebró su primer aniversario de bodas el 27 de septiembre. Blanco, de 38 años, conmemoró la ocasión en Instagram Stories con una foto de una rebanada de su pastel de bodas y escribió: “Un pastel de un año nunca supo tan bien”. También incluyó una fotografía de la ceremonia con el mensaje: “Un año juntos... toda una vida por delante...”.
Por su parte, Gómez recordó la ocasión con una fotografía de ambos abrazándose, vestidos con sus trajes de boda, y escribió: “Feliz aniversario, mi amor” y “Te amo hasta la luna y de vuelta”.
Gómez espera recordar a las personas que atraviesan dificultades relacionadas con su salud mental que merecen apoyo y no tienen que afrontar sus problemas solas.
"Eres suficiente. No pienses que no mereces la ayuda. Puedes que te sientas sola, pero ten por seguro que puedes lograrlo", le dijo a PEOPLE.