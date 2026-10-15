Selena Gómez impulsa la salud mental juvenil con su Rare Impact Fund

Para Selena Gómez , una de las medidas más significativas del éxito tiene poco que ver con la fama o la belleza. Se trata de saber que una persona joven que se siente sola puede encontrar un lugar al que acudir en busca de apoyo. Esa misión fue el eje central de la cuarta gala benéfica anual del Rare Impact Fund , celebrada el miércoles 14 de octubre. Gómez, de 34 años, lució un llamativo vestido rojo de Prada durante el evento, realizado en el Hollywood Palladium de Los Ángeles. La prenda, ricamente adornada, tenía una cintura escultural que evocaba pétalos de rosa. La cantante eligió su atuendo con zapatos de tacón de satén rojo a juego, joyas de plata y un elegante peinado. Aunque su atuendo se destacó en la alfombra rosa, Gómez asistió para celebrar una iniciativa que ha impulsado durante años más allá de la industria de la belleza: ampliar el acceso de los jóvenes a los recursos de salud mental. ​​​​​

En una entrevista exclusiva con PEOPLE durante el evento, Gómez habló sobre los avances del Rare Impact Fund, que lanzó junto con Rare Beauty en 2020. La iniciativa se creó con el compromiso de recaudar 100 millones de dólares en un período de 10 años y, según la información proporcionada, ha reunido más de 30 millones de dólares para apoyar a organizaciones y programas de salud mental juvenil. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al reflexionar sobre los avances del fondo durante los últimos seis años, Gómez destacó la importancia de comprobar directamente cómo su trabajo beneficia a las comunidades. “Probablemente, al presenciar directamente lo que hacemos, nos sentimos muy afortunados de haber recaudado ya más de 30 millones para este fondo, y al ver lo que estamos haciendo con las comunidades, con los programas, con las diferentes organizaciones, supera mis sueños más descabellados”, le dijo a PEOPLE. Para Selena, ver cómo los jóvenes encuentran una comunidad y reciben apoyo a través del fondo es una de las razones por las que considera tan significativa esta misión. “El simple hecho de ir a un centro para jóvenes, estar rodeados de otras personas y sentir apoyo, nos permite ver lo que estamos haciendo desde la base, y lo estamos haciendo a nivel global”, continuó. “Es algo de lo que me siento increíblemente orgullosa”.