Miss Grand International prohíbe al Top 10 competir en Miss Universo

La medida busca reforzar la exclusividad de los participantes y limitar su vinculación con certámenes considerados competencia directa de la organización tailandesa.

Tailandia. Nawat Itsaragrisil , presidente de Miss Grand International (MGI), anunció una nueva cláusula contractual que impediría a los integrantes del Top 10 del certamen participar en otros concursos internacionales de belleza, incluido Miss Universo , durante un período de al menos dos años.

Además, Nawat habría solicitado a los directores nacionales de las franquicias que eviten enviar a las representantes de Miss Grand International a competir en Miss Universo.

De acuerdo con el anuncio, las candidatas que formen parte del Top 10 deberán aceptar condiciones contractuales que les impedirían participar en otros concursos de belleza durante los dos años posteriores.

La nueva disposición también se relaciona con las tensiones entre Miss Grand International y la dirección de su franquicia en Ecuador.

Nawat cuestionó al director nacional ecuatoriano por priorizar Miss Universo después de adquirir esa franquicia. Según su pronunciamiento, también se habrían enviado finalistas que no eran los titulares correspondientes a las ediciones de 2025 y 2026, lo que habría incumplido las reglas de la organización.

Ante esta situación, el presidente de MGI señaló que la franquicia de Miss Grand Ecuador está disponible para un nuevo director por un monto de 100.000 dólares, bajo la condición de que el certamen nacional se gestione de manera independiente y exclusiva.

En un reciente EnVivo Nawat afirmó que los aspirantes a director de la franquicia de Ecuador y de cualquier otra nación ya podían postularse. En las redes sociales oficiales de MGI se publicó la convocatoria.

Las nuevas restricciones se producen en medio de las diferencias entre ambas organizaciones por la gestión de franquicias y la participación de las candidatas en concursos internacionales de belleza.