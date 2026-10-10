Jihan Dimachk de Tanzania vence a Ecuador y hace historia en el Miss Grand 2026

La historia de los concursos internacionales de belleza sumó un capítulo inédito este sábado 10 de octubre. Jihan Mohin Dimachk, representante de Tanzania, se coronó Miss Grand International 2026 y se convirtió en la primera reina africana en conquistar el título, un triunfo que marca un precedente para el continente.
La tanzana se impuso en la gran final celebrada en Bangkok, Tailandia, donde superó a la representante de Ecuador, Shyare Andrade, en la disputa por la corona. El resultado colocó a Tanzania en el centro de la atención internacional y convirtió la edición de este año en una de las más significativas para la organización.
El anuncio fue celebrado por la cuenta oficial del certamen con un mensaje que destacó el alcance de la victoria: "THIS TIME FOR AFRICA. THIS TIME FOR TANZANIA". La publicación felicitó a Dimachk y resaltó que su coronación representa un momento histórico para la participación africana en el concurso.
La nueva soberana sucede a Emma Mary Tiglao, de Filipinas, quien ostentaba el título desde 2025. Con este cambio de corona, la organización inicia una nueva era bajo el reinado de una representante que logró llevar a su país hasta la máxima distinción de la competencia.
Dimachk llegó al certamen como Miss Grand Tanzania 2026 y cuenta con una trayectoria que no solo resalta en las pasarelas. De acuerdo con su perfil oficial, tiene ascendencia tanzana y libanesa, una combinación cultural que ha influido en su visión del mundo y en la manera en que busca representar a su nación.
Su experiencia profesional también incluye el modelaje y actividades comerciales internacionales. La propia candidata ha relatado que comenzó a trabajar en esta industria a los 17 años y que sus vivencias en distintos países le permitieron desarrollar independencia, disciplina y una perspectiva multicultural.
Durante su presentación oficial, Dimachk destacó su deseo de mostrar al mundo la diversidad, la calidez y las tradiciones de Tanzania. También vinculó su participación con el mensaje de paz promovido por el certamen, al defender el diálogo, el respeto y la convivencia como alternativas frente a la violencia.
El camino hacia la corona incluyó varias etapas de evaluación, entre ellas la entrevista con el jurado, los desfiles preliminares y las presentaciones que permitieron seleccionar a las semifinalistas. En la recta decisiva, las candidatas tuvieron que demostrar desenvolvimiento escénico, seguridad y capacidad para responder ante los jueces.
La competencia reunió a representantes de más de 70 países y redujo progresivamente el grupo hasta llegar a las finalistas. Entre las candidatas que destacaron durante la gala figuraron Ecuador, Guatemala, Países Bajos, Vietnam y Tanzania, en una selección que reflejó la diversidad de regiones presentes en el concurso.
La victoria de Dimachk también representa un hito para Tanzania, que consigue por primera vez el título internacional. El resultado amplía la presencia africana en una competencia cuya corona había quedado, en ediciones anteriores, en manos de representantes de otras regiones.
Por su parte, Ecuador llegó a la última instancia con Shyare Andrade, quien mantuvo la expectativa de sus seguidores durante la jornada decisiva. La candidata sudamericana logró posicionarse entre las finalistas, aunque finalmente fue Tanzania la delegación que obtuvo el máximo reconocimiento de la noche.
La edición de 2026 también tuvo presencia hondureña con Emely Alemán, quien alcanzó el top 25 del concurso. Aunque la catracha no avanzó hasta las rondas finales, su participación permitió que Honduras estuviera representada en una competencia internacional que reunió a candidatas de distintos continentes.