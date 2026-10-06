Precio del dólar este martes 6 de octubre en Honduras: ¿a cuánto se cotiza?

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este martes 6 de octubre un leve incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.8920 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0265. Ambas cotizaciones aumentaron L0.0019 respecto al lunes 5 de octubre, cuando la compra fue de L26.8901 y la venta alcanzó L27.0246.

El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado hondureño. Sus variaciones son relevantes para empresas que realizan importaciones y para las familias que reciben remesas en dólares.