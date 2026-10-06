  1. Inicio
  2. · Economía

Precio del dólar este martes 6 de octubre en Honduras: ¿a cuánto se cotiza?

Conozca los precios de la compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 6 de octubre en Honduras, según el BCH

Precio del dólar este martes 6 de octubre en Honduras: ¿a cuánto se cotiza?

El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas.

 Rayner Peña / EFE

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este martes 6 de octubre un leve incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.8920 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0265. Ambas cotizaciones aumentaron L0.0019 respecto al lunes 5 de octubre, cuando la compra fue de L26.8901 y la venta alcanzó L27.0246.

El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado hondureño. Sus variaciones son relevantes para empresas que realizan importaciones y para las familias que reciben remesas en dólares.

Precio del dólar este lunes 5 de octubre en Honduras: así se cotiza el tipo de cambio

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.

¿Cómo cuidar su historial crediticio? Banhprovi brinda seis recomendaciones

Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.

¿Cómo se calcula el precio del dólar?

El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia para las operaciones del mercado cambiario hondureño. Este valor establece las tasas oficiales de compra y venta del dólar. La cotización puede variar de una jornada a otra, por lo que es importante consultar los datos oficiales actualizados antes de realizar operaciones en moneda extranjera.

Precios de los combustibles durante la Semana Morazánica 2026 en Honduras

Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias