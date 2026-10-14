Hilary Swank está embarazada de su tercer hijo a los 52 años

Estados Unidos. La actriz estadounidense Hilary Swank espera a su tercer hijo para el próximo mes de diciembre. La estrella de “Million Dollar Baby”, de 52 años, compartió este miércoles en Instagram un video en el que aparece junto a su esposo, Philip Schneider, y sus gemelos de 3 años, Aya y Ohm, bailando mientras llevan puestas unas barritas luminosas —del tipo que brillan en la oscuridad— pegadas a sus cuerpos. Hilary Swank también mostró su barriga de embarazada, decorada con una pequeña barrita luminosa que representaba a un bebé. “Mucha gente me ha preguntado cuál es mi próximo proyecto; este saldrá en diciembre”, escribió la actriz junto al creativo video familiar.

Reacciones de sus seguidores Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los seguidores, en la sección de comentarios, no daban crédito a lo que veían; alguien escribió: "¿¡Qué!? Espera, ¿estoy loca o es que estás embarazada otra vez?". Otra persona comentó: "¡¡¡Ahhh, felicidades!!! ¡Qué maravilla! ¡Qué forma tan divertida de dar la noticia!". Por su parte, una tercera añadió: "¡¡¡La mejor noticia del día, de la semana, del mes y del año!!! ¡¡¡FELICIDADES!!!". Una cuarta persona comentó con entusiasmo: "Como madre de 44 años de gemelos de 7 años, ¡estoy emocionadísima e impresionada! ¡Me encantaría tener otro bebé, si tan solo tuviera la energía necesaria! ¡Disfruta de tus nuevas hormonas!". La ganadora del Óscar y Schneider dieron la bienvenida a Aya y Ohm en abril de 2023. Ella tenía 48 años en ese momento.