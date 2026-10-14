Hilary Swank está embarazada de su tercer hijo a los 52 años

Estados Unidos. La actriz estadounidense Hilary Swank espera a su tercer hijo para el próximo mes de diciembre.
La estrella de “Million Dollar Baby”, de 52 años, compartió este miércoles en Instagram un video en el que aparece junto a su esposo, Philip Schneider, y sus gemelos de 3 años, Aya y Ohm, bailando mientras llevan puestas unas barritas luminosas —del tipo que brillan en la oscuridad— pegadas a sus cuerpos.
Hilary Swank también mostró su barriga de embarazada, decorada con una pequeña barrita luminosa que representaba a un bebé.
“Mucha gente me ha preguntado cuál es mi próximo proyecto; este saldrá en diciembre”, escribió la actriz junto al creativo video familiar.
@people #HilarySwank is pregnant! The actress, 52, is expecting her third baby with her husband #PhilipSchneider ♬ original sound - People Magazine
Reacciones de sus seguidores
Los seguidores, en la sección de comentarios, no daban crédito a lo que veían; alguien escribió: "¿¡Qué!? Espera, ¿estoy loca o es que estás embarazada otra vez?".
Otra persona comentó: "¡¡¡Ahhh, felicidades!!! ¡Qué maravilla! ¡Qué forma tan divertida de dar la noticia!". Por su parte, una tercera añadió: "¡¡¡La mejor noticia del día, de la semana, del mes y del año!!! ¡¡¡FELICIDADES!!!".
Una cuarta persona comentó con entusiasmo: "Como madre de 44 años de gemelos de 7 años, ¡estoy emocionadísima e impresionada! ¡Me encantaría tener otro bebé, si tan solo tuviera la energía necesaria! ¡Disfruta de tus nuevas hormonas!".
La ganadora del Óscar y Schneider dieron la bienvenida a Aya y Ohm en abril de 2023. Ella tenía 48 años en ese momento.
"No fue fácil. ¡Pero vaya que valió la pena! ¡Felices Pascuas!", escribió junto a una instantánea en la que aparece sosteniendo a los bebés mientras contempla un atardecer.
Añadió: "Escribiendo desde el paraíso mismo".
La actriz anunció por primera vez que iba a ser madre durante una entrevista en el programa "Good Morning America" en octubre de 2022.
La actriz de "Beverly Hills, 90210" expresó con gran entusiasmo lo "feliz" que estaba de compartir la noticia, confesando que era algo que "deseaba desde hacía mucho tiempo".
"Y no solo de uno, sino de dos", añadió. Hilary Swank —quien estuvo casada anteriormente con el actor Chad Lowe— y Schneider contrajeron matrimonio en California en 2018.