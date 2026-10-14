Alinne Fonseca brinda declaraciones tras cerrar su etapa en Las Catrachas

La historia de Alinne Fonseca con Las Catrachas llegó a su fin, pero no sin antes dejar una serie de aclaraciones sobre su salida de la agrupación femenina hondureña. La cantante confirmó que ya no forma parte del proyecto musical y reveló que su desvinculación ocurrió el pasado 15 de septiembre, semanas antes de que el grupo anunciara públicamente el cierre de una etapa y su próxima reestructuración.
El anuncio de Las Catrachas, publicado el 12 de octubre, establece que la agrupación no llega a su final, sino que se prepara para una nueva generación de integrantes, música e imagen. A través de un video publicado en sus redes sociales, Fonseca decidió hablar directamente con sus seguidores para aclarar las versiones que comenzaron a circular alrededor de su salida.
Con evidente emoción, recordó que tres años atrás anunció con ilusión su llegada al grupo y explicó que ahora le correspondía comunicar su partida. “Hoy con mucho dolor, pero también con mucho agradecimiento, les informo oficialmente desde mi cuenta que yo ya no pertenezco al grupo musical”, expresó la artista al comenzar su mensaje.
Uno de los principales puntos que quiso dejar claros fue que su salida no ocurrió por decisión propia. Según relató, fue separada de la agrupación mediante un mensaje de WhatsApp. “Quiero aclarar que yo no renuncié al grupo, a mí me despidieron el 15 de septiembre a través de un mensaje de WhatsApp”, afirmó. La cantante hizo esta precisión ante los comentarios y especulaciones que surgieron después de conocerse los cambios dentro del proyecto.
Fonseca también aprovechó para responder a quienes durante los últimos años le atribuyeron poder o control sobre Las Catrachas. La artista explicó que, aunque fue una de las vocalistas principales y rostro visible de la agrupación, las decisiones no estaban en sus manos.
“Yo no soy la dueña de Las Catrachas, soy una empleada más que sigue órdenes. También soy una chava con sueños que le dieron una oportunidad y la tomó”, manifestó, al tiempo que explicó que detrás de las integrantes existe una compañía encargada de tomar las decisiones relacionadas con el proyecto.
En ese sentido, la cantante pidió separar su papel como integrante de la agrupación de las determinaciones empresariales. Incluso recordó los comentarios que recibió en redes sociales cuando algunos usuarios hablaban de “Alin y sus bailarinas” o “Alin y sus coristas”. “Que yo haya sido la vocalista no quiere decir que yo tuviera algún poder sobre alguna integrante o sobre alguna decisión del grupo como tal”, enfatizó. Para Fonseca, era importante dejar claro que las decisiones sobre cambios, integrantes o nuevas etapas correspondían a la estructura empresarial detrás del proyecto.
Otro de los temas que abordó fue su carrera individual. Fonseca explicó que desde su incorporación a Las Catrachas había establecido la posibilidad de continuar desarrollando proyectos personales. Su faceta como solista ya había comenzado a tomar fuerza este año con el lanzamiento de “Pa'lante y pa'trás”, una propuesta inspirada en los sonidos de su natal La Ceiba. En junio, LA PRENSA reportó que la artista retomaba su carrera independiente mientras todavía formaba parte de Las Catrachas.
La cantante aseguró que trabajar en proyectos propios también respondía a una necesidad económica y profesional. “Un solo ingreso no me daba para poder pagar todas mis cosas. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder generar más ingresos haciendo cosas sola, no solo me refiero a cantar, sino trabajar con marcas, trabajar con otras personas y hacer colaboraciones”, explicó. Para Fonseca, desarrollar otras facetas no significaba darle la espalda al grupo, sino aprovechar las oportunidades que su talento le permitía construir.
Pese a la forma en que terminó su relación laboral con la agrupación, la artista dedicó palabras de agradecimiento a MC Productions y a Genio, a quienes atribuyó la oportunidad de haber formado parte del proyecto. “Yo me voy a ir con un corazón súper agradecido con ellos por todo. Claramente, antes de entrar a Las Catrachas yo ya tenía una carrera como solista, pero gracias a esto se me abrieron muchas más oportunidades de trabajo y en todos los sentidos”, expresó. También destacó que durante estos años pudo viajar, presentarse en escenarios internacionales y vivir experiencias que antes no imaginaba.
Uno de los momentos más emotivos de su mensaje estuvo dedicado a sus compañeras, con quienes compartió escenarios, viajes, ensayos y distintos momentos durante los casi tres años del proyecto. “Creo que una de las cosas que más me duele de todo esto son mis compañeras. Las voy a extrañar demasiado. Ellas saben que yo las amo mucho y que hemos vivido tantas cosas juntas y aguantamos y sufrimos muchas cosas juntas”, dijo. Fonseca aseguró que, aunque ya no estarán juntas sobre un escenario, espera conservar el cariño y la amistad que construyeron.
La salida de Alinne ocurre, además, en un momento de transformación para Las Catrachas. En su comunicado del 12 de octubre, la agrupación anunció el cierre de su primera etapa y adelantó que prepara una nueva propuesta, con música, imagen e integrantes diferentes, aunque manteniendo su propósito de representar a Honduras. “Esto no significa el final de Las Catrachas; significa que ha llegado el momento de evolucionar y preparar una nueva etapa del proyecto”, indicó el grupo.
Para Alinne, en cambio, el cierre de esta etapa representa también el comienzo de una nueva página en su carrera artística. La cantante aseguró que continuará trabajando en sus proyectos personales y pidió a sus seguidores acompañarla en este nuevo camino. “Hoy se cierra una etapa en mi vida, pero eso no es el fin de todo. Trabajando muchísimo”, afirmó.
Antes de despedirse, también tuvo un mensaje para quienes continúen formando parte de Las Catrachas: “Yo simplemente les deseo éxitos a las que se quedan, a las que van a estar en la nueva reestructura. Ustedes saben que ellas tienen mucho talento y que hay mucho por dar”.