Alinne Fonseca brinda declaraciones tras cerrar su etapa en Las Catrachas

Pese a la forma en que terminó su relación laboral con la agrupación, la artista dedicó palabras de agradecimiento a MC Productions y a Genio, a quienes atribuyó la oportunidad de haber formado parte del proyecto. “Yo me voy a ir con un corazón súper agradecido con ellos por todo. Claramente, antes de entrar a Las Catrachas yo ya tenía una carrera como solista, pero gracias a esto se me abrieron muchas más oportunidades de trabajo y en todos los sentidos”, expresó. También destacó que durante estos años pudo viajar, presentarse en escenarios internacionales y vivir experiencias que antes no imaginaba.