“De esta momia no se libran”: Laura Bozzo habla tras ser hospitalizada

La presentadora peruana Laura Bozzo rompió el silencio luego de que trascendiera su hospitalización de emergencia en Acapulco, México, y circularan reportes sobre la gravedad de su estado de salud, incluida la versión de que presuntamente estaría intubada.
A través de una publicación en su cuenta de Instagram, este miércoles 14 de octubre, la conductora agradeció las muestras de afecto que ha recibido de sus seguidores y aseguró que se encuentra bien, aunque no ofreció detalles sobre la intervención quirúrgica que, según reportes de medios mexicanos, le practicaron recientemente.
“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto”, expresó Bozzo en su mensaje, con el que buscó tranquilizar a sus admiradores en medio de la preocupación generada por las noticias sobre su estado de salud.
En la misma publicación, la presentadora afirmó que permanece acompañada de sus familiares y bajo atención médica en Acapulco, ciudad mexicana donde reside. “Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco”, manifestó.
Fiel a su estilo directo y provocador, la también conocida como la “Abogada de los pobres” cerró su mensaje con una frase que no pasó inadvertida entre sus seguidores: “De esta momia no se libran. Espero verlos muy pronto a todos”. Sus palabras fueron interpretadas como una señal de optimismo frente a la incertidumbre que rodea su recuperación.
La alerta sobre la salud de la conductora surgió la noche del martes 13 de octubre, cuando trascendió que había ingresado de emergencia al Hospital General de Acapulco El Quemado. De acuerdo con la información difundida por programas de espectáculos mexicanos, la presentadora habría presentado complicaciones digestivas.
Durante la emisión del programa matutino "Despierta América", este miércoles, la periodista Karla Martínez informó sobre el cuadro clínico que presuntamente enfrentaba Bozzo, de 75 años, y mencionó complicaciones que habrían agravado su condición.
Según el reporte televisivo, la conductora habría presentado deshidratación severa, parálisis intestinal y un cuadro de peritonitis, además de inflamación y acumulación de líquidos en la zona abdominal. Estas versiones fueron difundidas en medio de la preocupación por la evolución de su estado de salud, aunque no se incluyó en la información proporcionada una confirmación médica independiente de esos detalles.
Por su parte, el programa "Hoy" reportó que Bozzo fue sometida a una cirugía de emergencia la tarde del martes 13 de octubre, debido a una “úlcera duodenal”. Hasta el momento, en las declaraciones atribuidas a la presentadora no se especificaron el procedimiento realizado ni el tiempo previsto para su recuperación.
La incertidumbre aumentó después de que la periodista María Luisa Valdés Doria, durante su espacio en "Telediario", señalara que la conductora supuestamente se encontraba “grave” e “intubada”. Sin embargo, esa versión contrasta con el mensaje publicado por la propia Bozzo, quien aseguró estar bien y tranquila con su familia. La información disponible no permite confirmar de manera independiente que continúe intubada ni establecer la evolución exacta de su condición médica.