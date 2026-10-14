“De esta momia no se libran”: Laura Bozzo habla tras ser hospitalizada

Fiel a su estilo directo y provocador, la también conocida como la “Abogada de los pobres” cerró su mensaje con una frase que no pasó inadvertida entre sus seguidores: “De esta momia no se libran. Espero verlos muy pronto a todos”. Sus palabras fueron interpretadas como una señal de optimismo frente a la incertidumbre que rodea su recuperación.