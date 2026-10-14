Cristian Castro será reconocido en los Billboard por su trayectoria

Miami (EE.UU.). El cantante mexicano Cristian Castro recibirá el Premio Billboard a la Trayectoria Artística y actuará en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina, que se celebrará el 22 de octubre en Miami, según anunciaron este martes Billboard y la cadena Telemundo.

El galardón, que antes recibió artistas como José José, Roberto Carlos y Carlos Santana, reconoce más de tres décadas de carrera en las que Castro llevó seis canciones, como 'Azul' y 'Amor', al número uno de la lista de canciones latinas de Billboard.

“La música me ha dado el privilegio de conectar con el público durante más de tres décadas, y saber que estas canciones se han convertido en parte de sus vidas significa para mí más de lo que puedo expresar”, afirmó Castro en el comunicado.