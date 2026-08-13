Cristian Castro se graduó de preparatoria a los 51 años

El cantante Cristian Castro vivió este miércoles 12 de agosto un momento importante en su vida personal y profesional: a los 51 años recibió su diploma de bachillerato (Preparatoria como se le llama en México) durante una ceremonia organizada por PrepaW, institución en la que concluyó sus estudios de preparatoria después de más de dos años y medio de esfuerzo académico.
La ceremonia, realizada a las 17:30 horas en el centro de México, reunió a alumnos, seguidores y medios de comunicación, quienes fueron testigos de la emotiva jornada. Cristian, vestido con un traje negro, fue distinguido como Graduado de Honor, reconocimiento que subrayó la relevancia de su logro.
El intérprete de “Azul” retomó sus estudios en la adultez, después de haber abandonado la preparatoria en su juventud para dedicarse de lleno a la música. Con este paso, demuestra que nunca es tarde para cumplir metas académicas, incluso cuando una carrera artística ya se ha consolidado.
Una de las sorpresas más comentadas de la tarde fue la presencia de su madre, la actriz y conductora Verónica Castro, quien llegó al recinto con ayuda de un tanque de oxígeno para apoyar a su hijo. Su aparición generó aplausos y muestras de cariño por parte del público.
Verónica, sonriente y vestida con una blusa elegante, dedicó unas palabras breves a la prensa: “Estudiar es la única manera de salir adelante”, expresó, dejando clara su convicción de que la educación es un pilar fundamental en la vida.
La actriz también adelantó que la familia organizaría una cena especial para celebrar el logro de Cristian, al recordar lo difícil que resulta retomar los estudios en la adultez. Ella misma vivió una experiencia similar cuando concluyó su licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM a principios de los años 70, mientras ya era una estrella de televisión y estaba embarazada de su primer hijo.
Entre los invitados destacó la presencia de Pati Chapoy , conductora de Ventaneando, quien elogió la decisión del cantante. “Como mamá y como abuela que soy, creo que es un ejemplo realmente fuera de serie el que Cristian, siendo la persona que es ya la edad que tiene, haya tomado la decisión de hacer la preparatoria”, declaró.
Chapoy subrayó que el gesto de Cristian Castro trasciende lo personal y puede convertirse en un mensaje para quienes dudan en retomar sus estudios por cuestiones de edad o trayectoria profesional.
Durante la ceremonia, la institución compartió un mensaje oficial: “Nos honra anunciar que Cristian Castro será nuestro Graduado de Honor y nos acompañará durante la Ceremonia de Graduación de PrepaW”, confirmando la relevancia que tuvo su participación para la escuela.
El propio Cristian reconoció que su trayectoria académica implicó retos vinculados con decisiones personales y profesionales, pero aseguró que ya prepara el siguiente paso para continuar con su formación universitaria. “Estoy feliz de corazón porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM”, dijo emocionado.
Sin embargo, la institución aclaró que no existe pase directo a la UNAM para sus egresados. PrepaW explicó que, aunque está avalada por la universidad, el ingreso a una licenciatura requiere cumplir con los requisitos generales, como sucede con cualquier estudiante externo.
Este matiz no opacó la celebración. La graduación de Cristian Castro se convirtió en un acontecimiento mediático que reunión de música, televisión y educación, con la imagen de un artista que, pese a su fama y trayectoria, decidió cerrar un ciclo pendiente y retomar su formación académica.