Angélica Rivera lanzará serie autobiográfica junto a su hija

Ciudad de México. La exprimera dama mexicana Angélica Rivera durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) anunció el lunes en sus redes sociales que arrancó la producción junto a su hija, la actriz Sofía Castro , de una serie autobiográfica que llegará en 2027 a la plataforma de Netflix .

La plataforma de entretenimiento detalló en un comunicado que el proyecto explorará "la historia íntima de cómo una de las figuras más reconocidas y comentadas de la televisión mexicana se convirtió en primera dama con todos los retos y sacrificios que jamás imaginó enfrentar".

"Contar mi historia desde mi esencia es un acto de libertad y valentía. Durante años fui un personaje en la conversación pública. Hoy, con esta serie, quiero mostrar a la mujer detrás de los titulares, con sus errores, sus miedos y su capacidad para reinventarse", mencionó Rivera en la misma nota.