Así fueron los últimos días de RJ Mitte: paseo en globo y podcast

RJ Mitte y Luis Moncada compartieron una aparición pública el 4 de octubre. La pareja fue vista en el Festival Internacional de Globos Aerostáticos de Albuquerque, en Nuevo México. El actor RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, y su compañero de reparto Luis Moncada, quien interpretó a Marco Salamanca, compartieron una aparición pública el 4 de octubre de 2026 en Nuevo México. Ambos asistieron a la 54.ª edición del Festival Internacional de Globos Aerostáticos de Albuquerque ya un partido del equipo de fútbol local New Mexico United.

También disfrutaron de un paseo en globo aerostático, la experiencia quedó documentada en redes sociales bajo el lema “Breaking Bad: Lift Off Edition” y el hashtag #SomosUnidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una de las últimas publicaciones de Mitte en redes sociales mostró su visita a la 54.ª edición del festival, celebrada en Albuquerque, Nuevo México, del 3 al 11 de octubre. Según el contenido original, este evento también marcó su última aparición pública. “Breaking Bad: Edición Despegue”, decía el pie de foto de la publicación conjunta. “Las estrellas de Breaking Bad, @rjmitte y @luis_moncada, disfrutaron de su experiencia en la Fiesta ¡Solo amor con un toque de la cultura de Nuevo México! #SomosUnidos”. Menos de una semana antes de su visita a Nuevo México, Mitte asistió a la proyección de su película Talking to Strangers, el 30 de septiembre. La función y la sesión de preguntas y respuestas se realizaron en el Fine Arts Theatre de Beverly Hills, California. El drama romántico se estrenó en julio y Mitte interpretó a Joshua, descrito como “un solitario rígido con parálisis cerebral”, quien entabla una amistad poco probable con Marty, personaje interpretado por Lin Yin.

Mitte deseaba retomar su personaje de Breaking Bad