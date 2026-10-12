Muere RJ Mitte: el actor de 'Breaking Bad' tenía 34 años

RJ Mitte , quien interpretó al hijo de Walter White (personaje de Bryan Cranston ) en la serie ganadora del Emmy Breaking Bad y se convirtió en activista por los derechos de las personas con discapacidad a partir de sus experiencias con la parálisis cerebral , habría fallecido a los 34 años.
Los representantes de Mitte confirmaron la noticia este lunes e indicaron que el actor falleció en Brownsville, Texas. No se ha revelado la causa inmediata de la muerte.
“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, dijeron sus representantes.
En Breaking Bad, serie emitida entre 2008 y 2013, Mitte interpretó a Walter Jr. , un personaje que también tenía parálisis cerebral. Gracias a la popularidad de la producción, el actor impulsó iniciativas de concienciación e inclusión de las personas con discapacidad.
La serie obtuvo 58 nominaciones a los premios Emmy en horario estelar y ganó 16, incluidas dos en la categoría de mejor serie dramática.
Mitte formó parte del elenco que ganó el premio al mejor reparto en una serie dramática en los entonces premios del Sindicato de Actores (SAG) en 2014, después de haber sido nominado en esa categoría durante los dos años anteriores.
Su papel en Breaking Bad le abrió las puertas a otras producciones cinematográficas y televisivas. En 2021 protagonizó el drama Triumph , en el que interpreta a un estudiante de último año de secundaria que, pese a tener parálisis cerebral, intenta convertirse en luchador.
También coprotagonizó Love Me Dead (2024), junto a Dove Cameron, y Westhampton (2025), junto a Finn Wittrock.
Según IMDb, su trabajo más reciente fue protagonizar la película independiente Talking to Strangers, junto a Lin Yin.
En televisión, sus créditos incluyen Switched at Birth, Now Apocalypse y The Guardians of Justice (Will Save You!). También prestó su voz a un personaje de HCBS Final Rule: The Animated Series, una serie de cortos concebida para destacar los cambios en los servicios comunitarios basados en la comunidad de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para personas con discapacidades intelectuales en California.
Nacido el 21 de agosto de 1992 en Jackson, Mississippi, Mitte también destacó por su labor filantrópica. Fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's, además de presidente de la Fundación Mitte, que apoya iniciativas filantrópicas y comunitarias.