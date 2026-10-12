Muere RJ Mitte: el actor de 'Breaking Bad' tenía 34 años

RJ Mitte , quien interpretó al hijo de Walter White (personaje de Bryan Cranston ) en la serie ganadora del Emmy Breaking Bad y se convirtió en activista por los derechos de las personas con discapacidad a partir de sus experiencias con la parálisis cerebral , habría fallecido a los 34 años.

Los representantes de Mitte confirmaron la noticia este lunes e indicaron que el actor falleció en Brownsville, Texas. No se ha revelado la causa inmediata de la muerte.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, dijeron sus representantes.

En Breaking Bad, serie emitida entre 2008 y 2013, Mitte interpretó a Walter Jr. , un personaje que también tenía parálisis cerebral. Gracias a la popularidad de la producción, el actor impulsó iniciativas de concienciación e inclusión de las personas con discapacidad.

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