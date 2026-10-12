Becky G y Tokischa se unen a la película 'House of Guerrero'

La cinta se encuentra actualmente en pleno desarrollo entre Los Ángeles y el Valle Imperial de California y estará producida por Wayfarer Studios, 1Community e I Can And I Will Productions.

Eso sí, su featuring no llegará en el estudio de grabación, sino en el set de rodaje. Y es que según ha adelantado en exclusiva Billboard , ambas artistas formarán parte del reparto de House of Guerrero , la película con la que Gina Rodríguez debutará como directora de largometrajes.

Aunque Becky G y Tokischa cuentan con varias colaboraciones a sus espaldas, nunca han coincidido en ningún proyecto... Hasta ahora.

La historia se adentra en el mundo del boxeo latino, poniendo el foco en una familia marcada por las segundas oportunidades, el duelo y los vínculos personales que se construyen dentro y fuera del ring.

En este film, Becky G interpretará a Maya Alvarado, el interés amoroso del protagonista, Alex Guerrero, personaje al que da vida el actor Carlos Sanson Jr. Cabe destacar que este no será su primer papel en el cine para la autora de Baraja Bendita, ya que formó parte de Power Rangers en 2017 y más recientemente participó en Blue Beetle (2023), dos proyectos que le permitieron abrirse camino en Hollywood mientras mantenía en paralelo una exitosa trayectoria musical.

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Por su parte, Tokischa encarnará a Xochitl Romero, la mejor amiga de Maya y una de sus principales apoyos. Para la dominicana, House of Guerrero sí será su debut como actriz.

La propia Gina Rodríguez ha explicado en un comunicado que las dos cantantes son las figuras ideales para dar vida a estos personajes, destacando especialmente la química entre las dos durante el rodaje.

El reparto principal se completa con la participación de Rosario Dawson, George López y la propia Gina Rodríguez. La actriz de Jane the Virgin interpretará además a Paloma Guerrero, hermana mayor de Alex y una boxeadora con talento que tendrá un papel clave en la historia.

House of Guerrero seguirá los pasos de Alex Guerrero, una joven promesa del boxeo cuya carrera quedó truncada antes de alcanzar su verdadero potencial.

Cuando surge una última oportunidad para regresar al cuadrilátero, tendrá que enfrentarse a sus propios fantasmas mientras intenta reconstruir la relación con su padre, un exboxeador interpretado por George López.

Tal y como ha divulgado la productora, el filme busca reflejar el importante papel que el boxeo ha desempeñado durante décadas en numerosas comunidades latinas de California, explorando cuestiones como la identidad, la familia, el orgullo cultural y la perseverancia.