El consejo de Peter Jackson para quienes quieren hacer cine

Sitges (España). El cineasta Peter Jackson, quien recibió el gran premio de honor del Festival de Cine Fantástico de Sitges, confesó el domingo, durante un encuentro con un centenar de fans de El Señor de los Anillos, que “rodar una película es una experiencia muy estresante”.
El autor de la adaptación cinematográfica de la famosa trilogía respondió las preguntas de los seguidores, quienes aprovecharon la ocasión para expresarle su admiración por sus películas e incluso pedirle consejos como futuros cineastas. El sábado, Jackson recibió el galardón de manos del director del festival, Ángel Sala.
El neozelandés recordó que llegó a Sitges en 1992 con Braindead, antes de rodar otras películas menos de nicho, como Heavenly Creatures y, por supuesto, El Señor de los Anillos y El Hobbit.
Festival de Cine Fantástico de Sitges
El cineasta aseguró no tener “ni idea” de cómo consiguió que un estudio confiara en él para desarrollar proyectos de gran envergadura.
"Fuimos a buscar los derechos de Tolkien y seguimos a partir de ahí. No es que nadie viniera a encargarme las películas", contó Jackson, quien reconoció que fue "agotador" rodar "tres películas a la vez" durante 288 días seguidos.
“En un rodaje si algo puede ir mal, seguramente irá mal”, apuntó en tono distendido, antes de reconocer que los rodajes se le hacen cuesta arriba.
En ese sentido, dijo: “No es que no me guste rodar, pero lo que más me gusta es el principio, cuando empiezas a idear la película en el guión”.
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Consejos a jóvenes cineastas
Jackson, quien reveló que sus grandes influencias de todos los tiempos son la serie Thunderbirds y la película King Kong, recomendó a quienes quieran dedicarse al cine que cojan un teléfono móvil y hagan una película. “Es todo lo que necesitas para empezar”, dijo.
Sobre las frustraciones de ser director y el temor a que una película no resulte como se había imaginado, Jackson explicó que, cada vez que empieza a montar una película, “hay ese momento en que estás convencido de que te va a salir la peor cinta de la historia del cine”.
“Es así todas las veces, pero luego empiezas a darle forma y todo va cogiendo poco a poco otra dimensión”, señaló.
Jackson aseguró que “equivocarse” es muy positivo para aprender y que, para él, “cada nueva película es como regresar a la escuela de cine”.
Nueva adaptación de Tintín
Sobre sus futuros proyectos, Jackson continúa que se encuentra preparando una nueva película sobre Tintín, el reportero de cómic.
Asimismo, para regocijo de sus fans, también participa como productor y coguionista de las nuevas películas de El señor de los anillos. Esta labor de escritura la comparte con el comunicador Stephen Colbert, buen amigo suyo, cuyo programa nocturno (late show) fue retirado de la CBS en Estados Unidos por supuestas presiones de la Administración del presidente Donald Trump.
El cineasta, conocido por su trabajo pionero en el género fantástico y su maestría en la narración visual, comenzó a hacer películas cuando era adolescente y alcanzó reconocimiento internacional en 1987 con la película de culto Bad Taste.
Después de llegar Braindead y, junto con su compañera creativa Dame Fran Walsh, firmaría clásicos del cine fantástico moderno como Heavenly Creatures (1994) y The Frighteners (1996).
A principios de la década de 2000, su trilogía de El Señor de los Anillos marcó un punto de inflexión en su trayectoria y obtuvo 17 premios Óscar, entre ellos los de mejor dirección y mejor película.
Posteriormente, Jackson realizó una nueva versión de King Kong (2005) y regresó al universo de Tolkien con la trilogía de El Hobbit.
En los últimos años, su carrera se ha extendido también al ámbito de las series documentales, con trabajos como They Shall Not Grow Old (2018) y The Beatles: Get Back (2021). EFE