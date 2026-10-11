"Naruto Shadow Rising": el nuevo manga anunciado en la NY Comic Con 2026

La New York Comic Con 2026 ha sido el escenario para mostrar un gran número de novedades sobre ‘Naruto’. La más destacada es un nuevo manga del que se encargará Masashi Kishimoto y que será una secuela directa tras el final de la serie original.
Se trata de ‘Naruto Shadow Rising’, del cual se ha mostrado un adelanto en el que, al estilo manga, hemos podido ver la evolución de una obra legendaria junto a bocetos de la historia que significará el regreso del autor original.
Una historia que se desarrollará entre ‘Naruto’ y ‘Boruto’, explorando una parte de la trama que hasta ahora tan solo se había insinuado.
Hasta ahora, Kishimoto tan solo había regresado a ‘Naruto’ para una historia especial de un solo capítulo dedicada a Minato Namikaze, mientras que ha colaborado y supervisado el guion de la serie secuela ‘Boruto’.
Su regreso a la industria del manga llena de expectativas a sus seguidores ante una continuación sobre la que habrá grandes expectativas.
La New York Comic Con fue el escenario para mostrar el conocido como ‘PROJECT RASENGAN’. Se trata de una hoja de ruta cuyo objetivo es trazar “el futuro a medio y largo plazo de ‘Naruto’ en diversos ámbitos, como el manga, el anime, las cartas, los videojuegos y mucho más”.
Se mostraron los proyectos en desarrollo de 2027 a 2029, destacando el nuevo anime crossover con ‘Ninku’, un juego de cartas coleccionables, un videojuego para móviles y, por supuesto, el nuevo manga.