"Naruto Shadow Rising": el nuevo manga anunciado en la NY Comic Con 2026

La New York Comic Con 2026 ha sido el escenario para mostrar un gran número de novedades sobre ‘Naruto’. La más destacada es un nuevo manga del que se encargará Masashi Kishimoto y que será una secuela directa tras el final de la serie original.

Se trata de ‘Naruto Shadow Rising’, del cual se ha mostrado un adelanto en el que, al estilo manga, hemos podido ver la evolución de una obra legendaria junto a bocetos de la historia que significará el regreso del autor original.

Una historia que se desarrollará entre ‘Naruto’ y ‘Boruto’, explorando una parte de la trama que hasta ahora tan solo se había insinuado.