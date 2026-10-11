Hijo de Sofía Vergara lanza fuerte indirecta relacionada a Joe Manganiello

Según su versión, la relación con ella se fue desgastando progresivamente y llegó a percibir una presunta falta de apoyo afectivo en uno de los momentos más delicados de su situación médica. Incluso señaló que Vergara supuestamente le negaba los abrazos mientras él luchaba contra la enfermedad.

El actor asegura en su libro 'Bloodlines' y en declaraciones recientes a People que durante aquella etapa vivió momentos de profunda soledad y que su matrimonio con la colombiana atravesaba una fuerte crisis, al punto de sentirse emocionalmente desamparado mientras lidiaba con problemas de salud.

Las recientes declaraciones de Joe Manganiello sobre el difícil periodo que atravesó en su matrimonio con Sofía Vergara mientras él enfrentaba una enfermedad autoinmune continúan generando repercusiones.

También la acusó de "ridiculizarlo" con la perrita chihuahua de apoyo emocional que él tenía.

Las declaraciones en las que expone su versión de los hechos dejó entrever una presunta falta de sensibilidad por parte de su entonces esposa y han despertado nuevas reacciones en el entorno de la actriz.

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Ahora, un mensaje publicado por Manolo González Vergara, hijo de Sofía Vergara, ha llamado especialmente la atención entre los seguidores de la expareja.

Sin mencionar nombres ni hacer referencia directa a Manganiello, el joven compartió en horas recientes una reflexión en redes sociales sobre las relaciones con personas narcisistas, publicación que muchos han relacionado con la controversia surgida tras las declaraciones del actor.

"Recuerden algo chicos, cuando traten con narcisistas, no importa cuánto hagas por ellos igual estarán resentidos por eso y nada de lo que hagas será suficiente", decía el 'post' en las 'stories' del chico y que fue replicado por el portal de People en Español.

" Ellos siempre te van a pintar como el malo", escribió junto a una lista de características que, según él, identifican este tipo de comportamiento.

La publicación cobró aún más relevancia después de que Sofía Vergara reaccionara públicamente al mensaje, de acuerdo con la evidencia que publicó People en Español.

La actriz respondió con aplausos y compartió el contenido en sus propias historias, un gesto que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Aunque ni Sofía ni Manolo han confirmado que exista alguna relación entre esa reflexión y las recientes declaraciones de Joe Manganiello, la coincidencia temporal ha desatado especulaciones en redes sociales.