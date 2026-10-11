Adamari López dice que nunca estaría con un hombre que tenga menos dinero que ella

“No estaría con un hombre que tenga menos dinero que yo, porque ya estuve y no me funcionó ”, expresó López.

Durante una conversación en su programa de YouTube “Ada y Chiqui de show”, explicó que sus experiencias amorosas han cambiado la forma en que elige a una pareja.

La presentadora y actriz puertorriqueña Adamari López afirmó que no tendría una relación sentimental con un hombre que gane menos dinero que ella.

La conductora también fue directa al referirse a la posibilidad de mantener económicamente a una pareja: “Un mantenido no lo quiere”.

La actriz explicó que, aunque en el pasado priorizaba los sentimientos al momento de enamorarse, ahora considera importante que su pareja tenga independencia financiera y metas personales.

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“Que tuviera dinero no era lo que me motivaba. Yo siempre me dejé llevar más por los sentimientos”, recordó. Sin embargo, aseguró que su perspectiva ha cambiado con los años y que, a sus 55 años, no se fijaría en alguien que carezca de ambiciones, empleo o un negocio propio.

“¿Yo por qué quiero estar con un hombre que no me puede dar ni estabilidad emocional ni estabilidad económica?”, cuestionó durante la conversación.

Cabe recordar que la vida sentimental de Adamari López ha estado marcada por romances que ocuparon importantes titulares y por etapas en las que la actriz y presentadora puertorriqueña decidió priorizar su bienestar.

Uno de sus amores más recordados fue el cantante Luis Fonsi, con quien inició una relación a comienzos de los años 2000. La pareja se casó en 2006, después de que Adamari atravesara un diagnóstico de cáncer de mama, pero la relación terminó en una separación anunciada en 2009.

Tiempo después llegó a su vida el bailarín español Toni Costa, a quien conoció en 2011 durante su participación en Mira Quién Baila. La química entre ambos trascendió la pista y formaron una familia.

En 2015 nació Alaïa, su única hija en común, pero después de una década desde el inicio de su historia, Adamari y Toni anunciaron su separación en 2021. Desde entonces, ambos han procurado mantener una relación cordial como padres, especialmente por el bienestar de su hija.

Tras esa ruptura, Adamari ha mantenido su vida amorosa mucho más reservada. En 2025 reconoció que había salido con alguien, pero decidió alejarse después de enterarse de que esa persona había salido con otra mujer mientras ella se encontraba de viaje por trabajo. La presentadora explicó que ya no está dispuesta a conformarse con una relación que no le ofrezca seguridad, respeto y reciprocidad.

En 2026, Adamari continúa sin confirmar públicamente una pareja. En una entrevista con ¡HOLA! aseguró que no tiene prisa por encontrar el amor y que sus prioridades son su hija, su bienestar y su trabajo.

Incluso descartó regresar sentimentalmente con Toni Costa, aunque ambos mantienen un vínculo familiar por Alaïa. Así, después de dos grandes historias de amor, la presentadora parece vivir una etapa en la que el romance no está descartado, pero tampoco es una necesidad.