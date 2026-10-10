Britney Spears lanza "She'll Never Be Me" para celebrar su álbum "Britney"

Los Ángeles, Estados Unidos

Britney Spears lanzó este viernes "She'll Never Be Me", una canción inédita grabada originalmente para su tercer álbum, "Britney", de 2001, y con la que celebra el aniversario veinticinco del álbum. El tema es uno de los cinco que la Princesa del Pop lanzará por primera vez en la reedición de lujo de "Britney", que tiene programada su salida a venta el 6 de noviembre, según informó este viernes la revista People.

El resto de temas son: "Am I a Sinner", "When I Say So" y "My Big Secret" y la grabación de estudio de "Right Now (Taste The Victory)", de un anuncio de Pepsi en 2002. Spears escribió la canción "She'll Never Be Me" con Bradley Daymond, Alex Greggs y su entonces novio, Justin Timberlake, y fue producida por Riprock 'n' Alex G. Lanzado en 2001, Britney muestra una faceta más madura y atrevida de la cantante, que ya se había consolidado como estrella mundial con sus dos primeros álbumes, "...Baby One More Time" (1999) y "Oops!... I Did It Again" (2000). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El disco incluía temas como "I'm a Slave 4 U", que ese mismo año protagonizó una de las actuaciones más recordadas de la historia del pop, en los MTV VMAs, cuando la cantante bailó con una pitón sobre los hombros. De esa producción también se destacaron sencillos como "Overprotected" o "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman".