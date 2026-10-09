Megan Fox anuncia que tendrá su propia página de contenido explícito

Para presentar el proyecto, Fox compartió en Instagram una serie de fotografías y videos en los que aparece con un bikini metálico mientras disfruta de una piscina. La actriz describió la sesión como “un thriller erótico neo-noir” e invitó a sus seguidores a revisar sus historias para encontrar el enlace a su nuevo espacio de pago.

El sitio meganfox.world debutó este viernes 9 de octubre dentro de Subs.com. Según informó Page Six , la página promete material que los seguidores no encontrarán en otros espacios, además de momentos captados directamente desde el teléfono de la actriz y la posibilidad de acceder a una faceta más personal mediante mensajes e interacción.

Megan Fox le pone precio a sus fotografías más provocadoras. La actriz lanzó una página de contenido exclusivo en la que ofrecerá imágenes, videos y publicaciones reservadas para suscriptores , una nueva apuesta comercial que también la incorpora como copropietaria de la plataforma.

Las imágenes promocionales también muestran a la estrella de Transformers luciendo su despampanante figura en un top blanco que lleva la frase “smart brunette” y un bikini rojo.

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La actriz explicó por qué decidió apostar por el negocio

Fox también será copropietaria de Subs.com, plataforma cofundada por Tim Stokely, uno de los empresarios detrás de OnlyFans. En un comunicado, la actriz explicó qué la motivó a participar en el proyecto y cuestionó la distribución tradicional del poder en la industria digital.

“Durante décadas, a las mujeres se les ha dicho que la visibilidad es poder, mientras otra persona es dueña de la plataforma, la audiencia o la imagen”, declaró. “Me interesa saber qué sucede cuando las mujeres son dueñas de las tres cosas”.

Por su parte, Stokely destacó que la experiencia de Fox como figura mundialmente conocida le permite entender las limitaciones que enfrentaban los artistas antes de la expansión de las plataformas de contenido directo.

“Ella tiene un lugar en la mesa y nos está ayudando a construir la plataforma”, resaltó.

La decisión llega después de que expertos del entretenimiento para adultos y del marketing digital sugirieran que Fox podría generar importantes ingresos si trasladaba sus publicaciones más provocadoras a una plataforma de suscripción.

En abril de 2026, el Daily Mail analizó las fotografías que la actriz compartió gratuitamente en Instagram después de regresar a las redes sociales. En ese momento, Fox acumulaba más de 24 millones de seguidores y uno de sus videos había alcanzado casi 50 millones de reproducciones.

Addyson James, actriz de la industria para adultos, estimó que una celebridad con el alcance internacional de Fox podría ganar más de USD 10 millones al mes en OnlyFans. Brian Scott Gross, presidente de BSG Public Relations, también sostuvo que la actriz estaba desaprovechando oportunidades comerciales al publicar esas imágenes sin cobrar por ellas.

“Cuando una estrella global como Megan Fox publica este tipo de contenido de forma gratuita, no está simplemente ‘desperdiciando’ dinero; está entregando las joyas de la corona de su patrimonio digital”, afirmó Gross al medio británico.

Sin embargo, no todos compartían ese entusiasmo. Demora Avarice, también vinculada con la industria para adultos, advirtió que entrar en ese mercado podría tener un costo a largo plazo para la imagen pública de la actriz.