Miss Global 2026: Honduras entra en el Top 25 con Brittany Boltinhouse

La clasificación representa un resultado destacado para Honduras en el certamen internacional de belleza, en el que Boltinhouse participó junto a delegadas de distintos países y territorios.

BANGKOK, Tailandia . La hondureña Brittany Boltinhouse clasificó al Top 25 de la 11.ª edición de Miss Global 2026 , cuya gala de coronación se celebra este domingo 11 de octubre en el MCC Hall, ubicado en el complejo The Mall Lifestore Ngamwongwan, en el área metropolitana de Bangkok, Tailandia.

La undécima edición de Miss Global reunió a 74 candidatas de diferentes regiones del mundo. Las actividades oficiales comenzaron el 29 de septiembre, con la llegada de los participantes a Tailandia.

El programa incluyó actividades culturales en la provincia de Ratchaburi, entrevistas privadas con el jurado y una gala preliminar en la que las candidatas desfilaron en trajes nacionales y vestidos de noche.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La edición contó con la participación organizativa de TPN Global y fue conducida por figuras del entretenimiento, entre ellas Anntonia Porsild, quien fue primera finalista de Miss Universo 2023.

La participación de Boltinhouse también marcó el debut de Honduras en el Miss Global logrando un merecido puesto en el Top 25 del concurso.

Por otra parte, Rosemary Uisso, resultó ganadora del Mejor Disfraz Nacional en Miss Global 2026. Un momento de orgullo para Tanzania y una celebración de la cultura.

El Miss Global 2026 se transmite en vivo este domingo desde las seis de la mañana, hora de Honduras, a través de la página web oficial del concurso Miss Global, su página de Facebook y el canal de YouTube de TPNG .