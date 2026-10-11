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Miss Global 2026: Honduras entra en el Top 25 con Brittany Boltinhouse

Brittany Boltinhouse clasifica al Top 25 de Miss Global 2026 y representa a Honduras en el certamen celebrado en Tailandia.

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 07:23 -
  • Cinthya Ortíz
Miss Global 2026: Honduras entra en el Top 25 con Brittany Boltinhouse

La clasificación de Brittany Boltinhouse al Top 25 sitúa a Honduras entre las delegaciones que avanzaron a la semifinal del certamen.

 Foto @espino.sosa

BANGKOK, Tailandia . La hondureña Brittany Boltinhouse clasificó al Top 25 de la 11.ª edición de Miss Global 2026 , cuya gala de coronación se celebra este domingo 11 de octubre en el MCC Hall, ubicado en el complejo The Mall Lifestore Ngamwongwan, en el área metropolitana de Bangkok, Tailandia.

La clasificación representa un resultado destacado para Honduras en el certamen internacional de belleza, en el que Boltinhouse participó junto a delegadas de distintos países y territorios.

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Miss Global 2026 reunió a 74 candidatas

La undécima edición de Miss Global reunió a 74 candidatas de diferentes regiones del mundo. Las actividades oficiales comenzaron el 29 de septiembre, con la llegada de los participantes a Tailandia.

El programa incluyó actividades culturales en la provincia de Ratchaburi, entrevistas privadas con el jurado y una gala preliminar en la que las candidatas desfilaron en trajes nacionales y vestidos de noche.

La edición contó con la participación organizativa de TPN Global y fue conducida por figuras del entretenimiento, entre ellas Anntonia Porsild, quien fue primera finalista de Miss Universo 2023.

La participación de Boltinhouse también marcó el debut de Honduras en el Miss Global logrando un merecido puesto en el Top 25 del concurso.

Por otra parte, Rosemary Uisso, resultó ganadora del Mejor Disfraz Nacional en Miss Global 2026. Un momento de orgullo para Tanzania y una celebración de la cultura.

El Miss Global 2026 se transmite en vivo este domingo desde las seis de la mañana, hora de Honduras, a través de la página web oficial del concurso Miss Global, su página de Facebook y el canal de YouTube de TPNG .

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Estas son las 25 semifinalistas de Miss Global 2026

La siguiente lista recoge los nombres de los representantes incluidas en la lista del Top 25 de Miss Global 2026:

Honduras, Brittany Boltinhouse; Australia, Calle Kymberlee; Brasil, Giovanna Starling; Canadá, Jacklynn Bowdery; Islas Canarias, Sara Jane Cicerón,Colombia, Nicolle Torres; República Dominicana, Yeimi Mariel Hernández; Ecuador, Alejandra García; Inglaterra, Romy Simpkins.

India, Shemonyl Wandadia; Indonesia, Ángela Lillo; Japón, Aurora Yumeko Imamoto; Luxemburgo, Suzy Pemmers; México, Maribel Cristina Ojeda; Myanmar, Myo Ma Ma (Kyaw Kyaw Eaindra); Nigeria, Nana Aisha Abubakar

Filipinas, Jayvee Lyn Lorejo; Puerto Rico, Bianca Nicole Miranda; Samoa, Farani Faalagilagi; Sudáfrica, Chanel Rautenbach; España, Irene Cabrera; Tanzania, Rosa Uisso; Tailandia, Róbalo azafrán; Estados Unidos, Kelly Kirstein y Venezuela, Frannia Vaneska Ybirmas Arias.

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Cinthya Ortíz
Cinthya Ortíz
cinthya.ortiz@revistasopsa.hn

Editora de la sección Soft News, impreso y digital, de diario La Prensa. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada de la Universidad de San Pedro Sula, con experiencia en la edición de revistas.

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