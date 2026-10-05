Miss Global 2026: un fin de semana que deslumbró con cultura y glamour

Miss Global 2026 vivió un fin de semana vibrante en Bangkok y Ratchaburi, donde las candidatas combinaron glamour, cultura y solidaridad. Entre ensayos, visitas turísticas y actividades sociales, las candidatas mostraron talento y compromiso en cada momento, preparando el camino hacia la gran final.
Desde experiencias culturales hasta aventuras emocionantes, cada momento fue organizado cuidadosamente y lleno de actividades inolvidables.
Las candidatas disfrutaron su viaje por Ratchaburi con una estancia en el corazón de la provincia, donde el confort contemporáneo se encuentra con la cálida hospitalidad tailandesa. Brittany Boltinhouse, representante hondureña, disfruto de cada detalle previo al recorrido por las diferentes provincias.
Centara Life Wisma Hotel Ratchaburi dio la bienvenida a Miss Global 2026 mientras comenzaban otro capítulo del viaje a Tailandia, en un fin de semana cargado de actividades culturales y educativas.
Nuestra representante hondureña, derrochó glamour y elegancia en un diseño bajo el concepto "Guineo Hondureño" una propuesta que se inspiró en la naturaleza y la gastronomía hondureña. El vestido fue diseñado por el filipino Axel Que, con un concepto que mezcla moda, cultura y memoria personal.
Las reinas de Miss Global 2026 conquistaron los senderos polvorientos de Mission View Adventure en Ratchaburi, disfrutando de la adrenalina de los ATV bajo el intenso sol tailandés.
Las candidatas de Miss Global 2026 deslumbraron en la Exhibición de Trajes de Baño en el Avani Riverside Bangkok Hotel. Entre ellas, la hondureña Brittany Boltinhouse destacó con confianza y elegancia, elevando la energía de la pasarela junto a la imponente vista del río Chao Phraya.
Honduras celebró su triunfo en Miss Global 2026 con el título Ratchaburi Glam Icon, Brittany Boltinhouse brilló con fuerza en un escenario de moda, cultura y celebración inolvidable, mostrando con orgullo el origen de su vestido.
Miss Global 2026 no solo ha sido un escaparate de belleza y talento, sino también un viaje de historias, culturas y sueños compartidos, cada experiencia vivida en Bangkok ha mostrado la esencia, la voz y el propósito de cada representante que aspira la tan ansiada corona.
Las candidatas de Miss Global 2026 descubrieron la historia del Chud Thai Phra Rajaniyom en el Ministerio de Cultura de Tailandia, símbolo de identidad nacional que despertó su entusiasmo por vestirlo. La visita introdujo a las representantes a conocer sobre las historias, la artesanía y los detalles detrás de estos diseños, ofreciendo una conexión más profunda con el país anfitrión y la visión real que dio forma a un símbolo perdurable de la identidad tailandesa.
Desde experiencias culturales hasta aventuras emocionantes, cada momento fue organizado cuidadosamente y lleno de actividades inolvidables. Fue un viaje mágico lleno de arte, cultura e imaginación que se convirtió en una experiencia extraordinaria y que cautivó a cada una de las candidatas de Miss Global 2026.
El 6 de octubre, las delegadas de Miss Global 2026 entran en la entrevista a puerta cerrada en el MeStyle Museum Hotel Bangkok, donde la atención cambia y se crea un espacio donde las historias personales, orígenes y ambiciones revelan la esencia de cada candidata. Cada respuesta las acerca un paso más a la corona. Puedes seguir apoyando a nuestra representante Brittany Boltinhouse en Miss Global 2026.