Miss Global 2026: un fin de semana que deslumbró con cultura y glamour

Las candidatas de Miss Global 2026 descubrieron la historia del Chud Thai Phra Rajaniyom en el Ministerio de Cultura de Tailandia, símbolo de identidad nacional que despertó su entusiasmo por vestirlo. La visita introdujo a las representantes a conocer sobre las historias, la artesanía y los detalles detrás de estos diseños, ofreciendo una conexión más profunda con el país anfitrión y la visión real que dio forma a un símbolo perdurable de la identidad tailandesa.