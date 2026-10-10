Honduras llega al top 25 del Miss Grand International con Emely Alemán

La hondureña Emely Alemán logró ubicarse entre las 25 semifinalistas del Miss Grand International 2026, consolidando su participación en el certamen internacional de belleza celebrado en Tailandia. Aunque no avanzó a la siguiente ronda, la representante catracha consiguió posicionarse entre las concursantes que superaron las primeras etapas de la competencia.
La edición de este año se acerca a su desenlace con cinco candidatas en la disputa por la corona: Ecuador, Guatemala, Países Bajos, Vietnam y Tanzania. Mientras estas representantes continúan en la recta final, Honduras ya cuenta con el resultado de la participación de Alemán.
La clasificación al top 25 marcó uno de los momentos más importantes del recorrido de la hondureña, quien llegó a Tailandia con la responsabilidad de representar al país ante candidatas de distintas partes del mundo. Su participación generó expectativa entre quienes siguieron de cerca sus presentaciones y actividades durante el concurso.
Antes de la competencia preliminar, Alemán también compartió con sus seguidores detalles de su preparación y de las experiencias vividas durante el certamen. Uno de los momentos destacados fue su entrevista con el jurado, una evaluación en la que las participantes tuvieron la oportunidad de mostrar su personalidad y responder a las preguntas de los jueces.
Para esa jornada, la representante hondureña lució una pieza diseñada por el talento nacional Ariel Perdomo. La propuesta combinó elementos inspirados en la identidad hondureña con referencias tailandesas, en una apuesta por proyectar la cultura del país durante su participación internacional.
A través de sus redes sociales, Alemán expresó su agradecimiento a quienes la acompañaron durante el proceso y manifestó su confianza en el desempeño de Honduras. Su mensaje estuvo marcado por la fe, el orgullo nacional y el reconocimiento al apoyo recibido de sus seguidores.
El camino hacia la clasificación incluyó jornadas de ensayos, preparativos y presentaciones previas a las etapas decisivas. Las candidatas también participaron en el desfile de trajes típicos y en la competencia preliminar, dos actividades importantes dentro de la evaluación general del certamen.
Con la definición del top 25, la participación de Alemán se suma a la trayectoria de Honduras en el Miss Grand International. Cada edición representa una nueva oportunidad para que las representantes nacionales proyecten su imagen, preparación y cultura ante una audiencia internacional.
Como antecedente, en 2023 la hondureña Britanny Marroquín consiguió avanzar hasta el top 20 del concurso. Su resultado constituye una referencia reciente de la presencia catracha en esta competencia, aunque las posiciones alcanzadas en cada edición dependen del desempeño y la evaluación de las candidatas participantes.
En la edición de 2026, el avance de Alemán hasta el top 25 significa el cierre digno de su recorrido en el certamen, mientras Ecuador, Guatemala, Países Bajos, Vietnam y Tanzania continúan en la contienda por el título. La clasificación definitiva determinará cuál de las cinco representantes se lleva la corona. ¿Será una del continente americano?