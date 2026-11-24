Después de superar la intensa ronda en traje de baño, las 12 semifinalistas regresaron al escenario para protagonizar una de las pasarelas más elegantes y determinantes de Miss Universo 2026: el desfile en vestido de gala. Con la corona cada vez más cerca, cada representante tuvo unos segundos para transformar la pasarela en su propio escenario, demostrando elegancia, seguridad, porte y una conexión especial con el público.
República Dominicana — Melissa Núñez. La dominicana volvió a demostrar por qué había llegado como una de las representantes más fuertes de la competencia. Melissa recorrió la pasarela con una actitud elegante y poderosa, proyectando seguridad en cada paso lento y elegante para mostrar la caída de su vestido. Su presencia escénica fue protagonista, con una caminata que combinó sensualidad, determinación y una sonrisa que mantuvo la conexión con el público.
República Democrática del Congo — Jessi Kalambayi. Con un imponente vestido rojo y una capa, Jessi Kalambayi llevó al escenario la fuerza y la personalidad de África en una de las etapas más importantes de la noche. Su caminata destacó por la seguridad con la que enfrentó la pasarela y por una presencia que no necesitó exagerar los movimientos para llamar la atención. Con cada paso, la representante de la República Democrática del Congo defendió su lugar entre las 12 mejores y añadió diversidad y carácter a una competencia cada vez más reñida.
Nicaragua — Jasmine Blandford. Jasmine Blandford llevó al escenario la fuerza que había demostrado desde sus primeras apariciones en Puerto Rico. La nicaragüense caminó con seguridad, manteniendo una expresión elegante y una actitud decidida mientras avanzaba hacia el centro del escenario. Cada giro permitió apreciar su espectacular vestido verde que hizo resaltar su tez morena y su dominio de la pasarela, confirmando que Nicaragua había llegado a esta etapa con una representante capaz de competir de tú a tú con las favoritas.
Filipinas — Bea Millan-Windorski. La filipina apareció con una presencia que rápidamente captó las miradas. Bea combinó elegancia y seguridad mientras avanzaba por la pasarela, utilizando sus movimientos para destacar la estructura y los detalles de su vestido y su hermoso cabello largo. En la competencia preliminar había lucido una propuesta dorada y azul profundo de Anthony Ramirez, con intrincados bordados y pedrería inspirados en el mar de Sulu, una elección que reforzó su capacidad para contar una historia a través de la moda.
Cuba — Mia Dio. Mia Dio volvió a demostrar su capacidad para convertir un vestido en todo un espectáculo. La cubana ya había destacado durante la competencia preliminar con una propuesta dorada llamada La Luz del Infinito, una creación de Joli Poli Couture de corte sirena, adornada con perlas, cristales, lentejuelas y una capa de tul transparente. Esta vez, Mia impactó con un diseño en pedrería plateada que le dio el toque final con una capa de plumas grises, combinando a la perfección su piel clara y su cabello rubio, su presencia fue magnética, combinando sensualidad, elegancia y una actitud decidida.
Estados Unidos — Justus Kelley. Con su experiencia y seguridad, Justus Kelley tomó el escenario con una presencia serena y sofisticada. La representante estadounidense apostó por una pasarela controlada, caminando con ritmo pausado y poses precisas que permitieron apreciar la silueta del vestido negro, algo poco usual en las competencias de Miss Universo. Más que exagerar los movimientos, Kelley dejó que su porte y su confianza fueran los principales protagonistas de su presentación.
Chile — Dominga López. La chilena abrió esta etapa con la seguridad que había mostrado durante toda la competencia. Dominga apostó por una presencia elegante y una caminata firme, llevando el vestido en tono verde oscuro con naturalidad y dejando que cada movimiento hablara de su experiencia sobre el escenario. Su paso fue sobrio, seguro y con esa mezcla de dulzura y carácter que la convirtió en una de las candidatas más comentadas de la noche. Su propuesta de gala también rindió homenaje a Chile con una inspiración en la araucaria.
Francia — Garance Authié. La francesa cerró esta ronda con una presentación cargada de elegancia y sofisticación. Garance Authié apostó por una caminata limpia, femenina y segura, dejando que su porte acompañara cada movimiento del vestido. Su paso por el escenario fue el broche de una ronda en la que las 12 semifinalistas no solo mostraron sus diseños de gala, sino también su capacidad para proyectarse como verdaderas candidatas a la corona.
Venezuela — Clara Vegas. La venezolana volvió a hacer gala de una de sus mayores fortalezas: la presencia escénica. Clara Vegas recorrió la pasarela con un vestido plateado en tonalidad oscura y su cabello recogido, más una seguridad natural, combinando movimientos precisos, elegancia y una expresión que transmitía confianza. Su presentación tuvo el sello clásico de una candidata acostumbrada a los grandes escenarios, dejando claro por qué su nombre había aparecido repetidamente entre las favoritas de expertos y missólogos antes de la final.
Colombia — María Alejandra López. Con 32 años y una amplia experiencia en concursos de belleza, María Alejandra López llegó al escenario sabiendo exactamente cómo manejar una pasarela de esta magnitud. La colombiana proyectó madurez, seguridad y elegancia, con una caminata firme y poses precisas. En la preliminar había lucido un vestido negro largo de manga larga llamado La luz interior, diseñado por Alejandro de los Reyes y trabajado con miles de cristales y canutillos, una pieza que convirtió cada movimiento en un destello sobre el escenario.
Puerto Rico — Jennifer Barreto. La anfitriona llegó al escenario con la presión y el respaldo de jugar en casa, pero respondió con una presentación llena de seguridad. Jennifer Barreto recorrió la pasarela con elegancia y movimientos calculados, proyectando una imagen sofisticada ante un público que siguió especialmente de cerca cada uno de sus pasos. Su experiencia previa también había quedado demostrada en el evento Runway to the Universe, donde lució un diseño azul de Carlos Alberto.
Nueva Zelanda — Georgia Waddington. Georgia Waddington apareció en escena con una elegancia fresca y contemporánea. La neozelandesa aprovechó cada paso para proyectar seguridad, manteniendo una postura impecable y una expresión que transmitió serenidad. Su caminata tuvo ese equilibrio entre delicadeza y fuerza que le permitió convertir la pasarela en una presentación refinada, especialmente importante después de haber sido llamada entre las 12 mejores. Su vestido rojo fue el centro de atención en una noche que le favoreció mucho y la hizo destacar.