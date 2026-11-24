República Democrática del Congo — Jessi Kalambayi. Con un imponente vestido rojo y una capa, Jessi Kalambayi llevó al escenario la fuerza y la personalidad de África en una de las etapas más importantes de la noche. Su caminata destacó por la seguridad con la que enfrentó la pasarela y por una presencia que no necesitó exagerar los movimientos para llamar la atención. Con cada paso, la representante de la República Democrática del Congo defendió su lugar entre las 12 mejores y añadió diversidad y carácter a una competencia cada vez más reñida.