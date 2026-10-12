Las Catrachas anuncian una pausa, nuevos proyectos y nueva generación

Tras casi tres años de música, escenarios, viajes y experiencias que marcaron su trayectoria, Las Catrachas anunciaron este 12 de octubre el cierre de una etapa y el inicio de un nuevo capítulo. El grupo hondureño compartió un comunicado en sus redes sociales en el que adelantó que el proyecto entrará en una nueva era, aunque dejó claro que esto no representa el final de la agrupación. Desde su creación a finales de 2023, Las Catrachas apostaron por llevar el talento femenino, la música y la cultura hondureña a diferentes escenarios.

Durante este recorrido, el grupo aseguró haber cumplido metas que alguna vez parecían solamente sueños y vivido momentos que quedarán para siempre en la historia del proyecto, consolidando una propuesta marcada por el orgullo de representar a Honduras. En su mensaje, la agrupación dedicó palabras de agradecimiento a todas las personas que hicieron posible esta primera etapa, entre ellas sus integrantes, equipo de trabajo, músicos, productores, medios de comunicación y promotores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, el reconocimiento más especial fue para su público, al que agradecieron por acompañarlas y respaldarlas desde el primer día.

“Esto no significa el final de Las Catrachas; significa que ha llegado el momento de evolucionar y preparar una nueva etapa del proyecto”, señalaron en el comunicado. La agrupación adelantó que se tomará el tiempo necesario para desarrollar una nueva propuesta que incluirá nueva música, una nueva imagen y una nueva generación de Las Catrachas, sin dejar de lado la esencia que dio vida al proyecto. El anuncio también fue acompañado por un mensaje en sus redes sociales, donde afirmaron que cada etapa trae nuevos retos, aprendizajes y oportunidades para crecer. “Hoy, 12 de octubre del 2026, Las Catrachas cerramos un ciclo y nos preparamos para escribir un nuevo capítulo de nuestra historia”, expresaron, reiterando que mantienen intacta su pasión por representar a Honduras. Con un mensaje que apuesta por la evolución y no por la despedida, Las Catrachas cerraron esta primera etapa con una promesa para sus seguidores: “Esto no es un adiós. Es el comienzo de una nueva era. Nos volveremos a encontrar”. Por ahora, quedan en expectativa los detalles de la nueva propuesta con la que el proyecto buscará continuar su historia y llevar nuevamente el nombre de Honduras a los escenarios.