Britney Spears revela que sigue "amargada" por todos los años que vivió bajo tutela judicial

En la extensa publicación, Spears describió cómo, pese a haber trabajado siete días a la semana durante 15 años, “nunca pudo siquiera volar a algún lugar para ver a un amigo”.

“ Sí, estoy amargada , por todas las horas, los segundos, el tiempo, y por saber secretamente, de manera subconsciente, mis capacidades como mujer”, escribió la cantante de 44 años en la red social, acompañando el texto con un video en el que luce un conjunto de lencería de encaje y botas de cuero negro.

Britney Spears se mostró en lencería en Instagram y admitió sentirse “amargada” por los 13 años que estuvo bajo tutela judicial, en una publicación en la que también arrojó críticas directas contra sus padres, Jamie y Lynne Spears .

También reveló que fue hace apenas cinco años cuando tuvo en sus manos su primer billete de un dólar. “Y la gente se sienta y honestamente dice que soy la loca... Jesús”, escribió.

La artista reflexionó sobre cómo su forma de procesar el mundo fue coartada durante los años de la tutela. “Morir y convertirme en un ángel no fue la parte en la que me sentí victimizada... Fue mi inteligencia, mi mente, la amplitud y la diferencia con la que solía pensar”, escribió en su publicación.

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Spears fue puesta bajo tutela judicial en febrero de 2008, tras una serie de crisis de salud mental y hospitalizaciones. La medida, que controló sus finanzas, su carrera y sus libertades personales, se extendió por casi 14 años hasta su levantamiento en noviembre de 2021.

Su padre, Jamie Spears, fue el tutor principal durante la mayor parte de ese período y sostuvo que la medida buscaba protegerla; sin embargo, su hija la calificó públicamente de “abusiva”.

“Dicen que los locos suelen ser los mejores... Lo admito, no estaba loca, estaba literalmente fuera de mis cabales, pero la parte irónica es que hay una locura y una prisa constante en simplemente estar quieta”, escribió la cantante.

En otro tramo de la publicación, la artista contó que en los últimos seis años ha viajado sola la mayor parte del tiempo —con excepción de un viaje junto a una amiga—, a razón de 15 viajes al año, con dos semanas de duración cada uno. “Eso es mucho tiempo a solas, y empecé a preguntarme si eso es saludable”, escribió.

La cantante también recordó la experiencia de comprarse sus primeras botas de taco alto y un conjunto de lencería de La Perla, una vivencia que describió como reveladora. “De repente, mi cuerpo se redujo cuatro tallas y sentí que tenía seis años de nuevo”, señaló.

En otro posteo del mismo domingo, Spears compartió una foto de un hombre con barba junto al mensaje “Santa Claus se ha convertido en mi mejor amigo... Le hablo en el cielo casi todos los días”, sin mayor contexto.

La artista comparte dos hijos con su exesposo Kevin Federline: Sean Preston, de 21 años, y Jayden, de 20.

En marzo pasado, fue arrestada en el condado de Ventura, California, tras una denuncia anónima por conducción temeraria.

Se declaró culpable y fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional, un día de prisión —computado como tiempo cumplido—, una multa de USD 571 y la obligación de asistir semanalmente a un psicólogo y dos veces al mes a un psiquiatra.

Posteriormente, se internó tres semanas en un centro de rehabilitación.

En paralelo a sus declaraciones, Britney Spears protagonizó otra novedad para sus oyentes: el lanzamiento de “She’ll Never Be Me”, una canción inédita que fue grabada originalmente para su tercer álbum de estudio, Britney (2001), y que recién ahora ve la luz pública.

El tema fue publicado el 9 de octubre y fue coescrito por Spears junto a su entonces novio Justin Timberlake, además de Bradley Daymond y Alex Greggs, ambos integrantes de *NSYNC. La producción estuvo a cargo de Riprock ‘n’ Alex G.

En la canción, Spears confronta a un ex que reemplazó a su pareja con alguien que se le parece.

“You know I’m one of a kind / There’ll never be another me / Can’t get me out of your mind / You’re lost in your own fantasy” (Sabes que soy única / Nunca habrá otra como yo / No puedes sacarme de tu mente / Estás perdido en tu propia fantasía), canta en el estribillo.

El lanzamiento se enmarca en la edición por el 25° aniversario de Britney, prevista para el 6 de noviembre.