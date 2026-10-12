Capitalinos recibirán agua cada nueve días: ¿cuándo comienza el nuevo calendario?

El alcalde informó, en entrevista con Noticieros Hoy Mismo, que la nueva programación comenzará este lunes 12 de octubre y se aplicará de forma gradual, sector por sector, hasta que todos los sectores estén incorporados al calendario de distribución.

“Ya Concepción pasó el 40%, entonces ya podemos tomar la decisión de pasar de 12 días a 9 días la distribución. Vamos a empezar eso a partir de mañana (lunes)”, explicó Zelaya.

Tegucigalpa, Honduras. Los capitalinos pasarán de recibir agua potable cada 12 días a cada nueve, luego de que la represa Los Laureles alcanzara el 100% de su capacidad y La Concepción superara el 40%, anunció este domingo Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central.

La modificación busca mejorar la frecuencia del suministro de agua en la capital, tras las lluvias recientes que permitieron recuperar los niveles de almacenamiento de los embalses.

Zelaya confirmó que la represa Los Laureles llegó al 100% de su capacidad, de unos 10.5 millones de metros cúbicos, por lo que las autoridades levantaron la cortina inflable para iniciar el trasvase de agua hacia La Concepción.

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“Ya la represa Los Laureles está en un 100%, ya llegó a su tope, inclusive ya levantamos la cortina inflable. Teniendo esta represa al 100%, ya podemos empezar a hacer el trasvase de Los Laureles a La Concepción”, manifestó.

El traslado consiste en bombear agua desde Los Laureles hasta la planta de tratamiento de La Concepción mediante una tubería de aproximadamente 10 kilómetros que atraviesa el anillo periférico.

El alcalde explicó que el sistema opera mediante un equipo de bombeo y que puede trasladar alrededor de 500 litros por segundo.

La represa La Concepción almacenaba este domingo 14.6 de los 33 millones de metros cúbicos de capacidad, equivalente a aproximadamente el 44% de su capacidad. Este nivel, según el alcalde, permite modificar el calendario de distribución de agua.

Zelaya indicó que, al ritmo actual de bombeo, el embalse podría aumentar aproximadamente un punto porcentual cada 10 días, siempre que se mantengan las condiciones de operación estimadas.

Además, señaló que, si el nivel de La Concepción alcanza el 50% o más, las autoridades podrían evaluar nuevas modificaciones en la distribución del servicio.

No obstante, aunque las lluvias permitieron recuperar las reservas y mejorar la frecuencia prevista para el suministro, Zelaya advirtió que la capital todavía enfrenta una crisis hídrica.