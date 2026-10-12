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Dólar baja frente al lempira este lunes 12 de octubre en Honduras

Conozca los precios de la compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 12 de octubre en Honduras, según el BCH

Dólar baja frente al lempira este lunes 12 de octubre en Honduras

El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado hondureño.

 Rayner Peña / EFE

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este lunes 12 de octubre una baja frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.8883 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0227.

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El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado hondureño. Sus variaciones son relevantes para empresas que realizan importaciones y para las familias que reciben remesas en dólares.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.

Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.

¿Cómo se calcula el precio del dólar?

El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia para las operaciones del mercado cambiario hondureño. Este valor establece las tasas oficiales de compra y venta del dólar.

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La cotización puede variar de una jornada a otra, por lo que es importante consultar los datos oficiales actualizados antes de realizar operaciones en moneda extranjera.

Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.

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Redacción La Prensa
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