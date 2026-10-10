  1. Inicio
  2. · Economía

Tras la Semana Morazánica: estos serán los precios de los combustibles a partir del 12 de octubre

Conozca los precios de las gasolinas, el diésel, el queroseno y el GLP en San Pedro Sula y Tegucigalpa desde el 12 de octubre

Tras la Semana Morazánica: estos serán los precios de los combustibles a partir del 12 de octubre

La nueva estructura de precios estará vigente a partir del lunes 12 de octubre de 2026.

 Foto: archivo

San Pedro Sula, Cortés. La Secretaría de Energía (SEN) dio a conocer este sábado los nuevos precios oficiales de los combustibles, vigentes a partir del próximo lunes 12 de octubre, tras la culminación de la Semana Morazánica.

El precio del diésel se mantiene sin variación por segunda semana consecutiva, mientras que la gasolina regular continúa recibiendo el 70 % de Apoyo Económico Temporal del Gobierno, según la nueva estructura de precios divulgada por la Secretaría de Energía.

Combustibles encarecen el feriado en Honduras: ¿Cuánto cuesta viajar?

Precios en San Pedro Sula

En San Pedro Sula, el galón de gasolina súper costará 153.13 lempiras, tras un aumento de 1.13 lempiras. La gasolina regular subirá 1.94 lempiras, para ubicarse en 135.49 lempiras por galón, mientras que el diésel conservará su precio de 149.20 lempiras.

Tras la Semana Morazánica: estos serán los precios de los combustibles a partir del 12 de octubre

Por su parte, el queroseno aumentará 2.40 lempiras, hasta alcanzar los 141.17 lempiras por galón. El gas licuado de petróleo (GLP) vehicular subirá 1.14 lempiras, por lo que su nuevo precio será de 50.92 lempiras.

Gobierno asumirá L12.01 por galón de diésel durante 30 días para contener alza

En tanto, el GLP doméstico se mantendrá en 228.47 lempiras, con un Apoyo Económico Temporal de 53.25 lempiras.

Precios en Tegucigalpa

En Tegucigalpa, la gasolina súper costará 157.84 lempiras por galón, tras un aumento de 1.23 lempiras. La gasolina regular subirá 2.04 lempiras, hasta ubicarse en 139.96 lempiras, mientras que el diésel permanecerá en 153.53 lempiras por galón, sin aumento ni rebaja.

El queroseno llegará a 145.92 lempiras por galón, con un incremento de 2.50 lempiras, mientras que el GLP vehicular costará 54.93 lempiras, tras subir 1.14 lempiras. Por su parte, el GLP doméstico mantendrá su precio de 249.62 lempiras, con un apoyo económico temporal de 52.82 lempiras.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias