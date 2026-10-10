Tras la Semana Morazánica: estos serán los precios de los combustibles a partir del 12 de octubre

San Pedro Sula, Cortés. La Secretaría de Energía (SEN) dio a conocer este sábado los nuevos precios oficiales de los combustibles, vigentes a partir del próximo lunes 12 de octubre, tras la culminación de la Semana Morazánica. El precio del diésel se mantiene sin variación por segunda semana consecutiva, mientras que la gasolina regular continúa recibiendo el 70 % de Apoyo Económico Temporal del Gobierno, según la nueva estructura de precios divulgada por la Secretaría de Energía.

Precios en San Pedro Sula

En San Pedro Sula, el galón de gasolina súper costará 153.13 lempiras, tras un aumento de 1.13 lempiras. La gasolina regular subirá 1.94 lempiras, para ubicarse en 135.49 lempiras por galón, mientras que el diésel conservará su precio de 149.20 lempiras.

Por su parte, el queroseno aumentará 2.40 lempiras, hasta alcanzar los 141.17 lempiras por galón. El gas licuado de petróleo (GLP) vehicular subirá 1.14 lempiras, por lo que su nuevo precio será de 50.92 lempiras.

En tanto, el GLP doméstico se mantendrá en 228.47 lempiras, con un Apoyo Económico Temporal de 53.25 lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Precios en Tegucigalpa