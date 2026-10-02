Así han aumentado los precios de los combustibles en Honduras este año

Tegucigalpa, Honduras. Los precios en bomba de los derivados del petróleo han acumulado este año fuertes incrementos en el mercado hondureño. Ese comportamiento se explica por las alzas de los refinados en el mercado internacional, sobre todo en Nueva York, que es la plaza de referencia para Honduras. A lo anterior se suma la devaluación del lempira frente al dólar estadounidense, uno de los factores que impactan en la estructura semanal de los carburantes que publica la Secretaría de Energía (Sen). Los incrementos acumulados para las gasolinas, diésel y querosene oscilan entre 45.12 y 69.17 lempiras por galón en las estaciones de servicio de la capital de la República, lo que explica los valores históricos que reportan derivados como el diésel y la gasolina superior de 95 octanos. El cilindro de gas licuado propano de 25 libras ha subido 11.49 lempiras.

Las alzas serían mayores para la gasolina regular de 91 octanos y el diésel si el Gobierno no subsidiara esos derivados con 70 % de las alzas semanales. En el caso del LPG propano, se mantiene congelado desde junio pasado en 249.62 lempiras el cilindro en Tegucigalpa y Comayagüela. De acuerdo con la información estadística de la Secretaría de Energía, el diésel es el que más se ha encarecido este año, con un acumulado de 69.17 lempiras por galón, al aumentar de L84.36 a L153.53 en la capital hondureña, equivalente a un incremento de 81.99 %. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Continúa el gas doméstico o querosene, con 64.95 lempiras más por galón, al variar de L73.44 a L138.39; el ajuste porcentual es de 88.43 %. La gasolina superior ha subido de L99.05 a L153.17 por galón en esta ciudad, equivalente a L54.12 en valores nominales y a un incremento de 54.63 %. La gasolina regular acumula incrementos de 45.12 lempiras por galón, al pasar de L90.14 a L135.26 en las estaciones de servicio de la capital. Este refinado y el diésel cuentan con un subsidio semanal de 70 %, que se aplica cuando hay aumento. El cilindro de 25 libras de gas licuado propano aumentó de 238.13 a 249.26 lempiras en el transcurso del año, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, lo que significa L11.49 más y un incremento de 4.82 %.