Escándalo: modelo y deportista afirma que quedó embarazada de estrella del PSG tras el Mundial

Achraf Hakimi se ha visto envuelto en un nuevo escándalo después de que una modelo y deportista estadounidense revelara que quedó embarazada del futbolista del PSG tras un encuentro que tuvieron durante el Mundial 2026.
La ex basquetbolista de la WNBA, Kysre Gondrezick, afirmó estar embarazada del futbolista marroquí Achraf Hakimi, defensor del Paris Saint-Germain y de la selección de Marruecos.
La publicación generó gran repercusión en medios deportivos de Estados Unidos y Europa, aunque ninguna de las dos partes involucradas confirmó o desmintió la versión hasta el momento.
Gondrezick grabó un video que subió en una historia de Instagram, que luego borró, y relató que descubrió el embarazo en julio y vinculó la concepción con el paso de la selección marroquí por Houston, durante el Mundial 2026.
“Descubrí que estaba embarazada en el mes de julio. Concebí durante el Mundial, cuando Marruecos vino y jugó acá en Houston, de Achraf Hakimi, por si no lo sabían”, declaró la modelo, según consta en las capturas del material difundidas por EssentiallySports.
Además de la mención al embarazo, Gondrezick habló de un estado emocional complejo en las semanas previas a la publicación. “Siento que fui manipulada, usada y traicionada”, expresó, sin precisar públicamente a qué situación se refería.
La joven estadounidense agregó que decidió hablar “por primera vez” en lugar de seguir protegiendo a terceros, aunque no amplió esos conceptos en el resto del mensaje.
Un dato de la versión de Kysre Gondrezick puede verificarse de forma independiente: Marruecos efectivamente disputó un partido en Houston durante la Copa del Mundo.
El seleccionado africano enfrentó a Canadá el 4 de julio en el estadio NRG Stadium, por los octavos de final, y ganó 3-0. Hakimi fue titular, jugó los 90 minutos y dio una asistencia en ese encuentro, según el registro del propio medio estadounidense.
Ese dato ubica al futbolista marroquí Achraf Hakimi en la ciudad texana en la fecha mencionada por Kysre Gondrezick.
Sin embargo, no existe documentación pública que confirme un encuentro entre ambos durante esa estadía, ni registros independientes sobre la ubicación de la modelo en esos días. El cronograma deportivo permite establecer dónde estuvo Hakimi, pero no qué ocurrió fuera del estadio.
Hasta el momento, ni Hakimi ni sus representantes emitieron declaraciones sobre la denuncia de paternidad. Tampoco hubo comunicados del PSG ni de la Federación Marroquí de Fútbol al respecto. Gondrezick, por su parte, no publicó ninguna aclaración posterior a la desaparición de la historia original.
El medio portugués abola.pt recordó además que el defensor marroquí aguarda un juicio previsto para 2027 por una denuncia de violación vinculada a hechos ocurridos en 2023, proceso que continúa en curso de manera independiente a la actual controversia.
Cabe mencionar que circularon en redes cuestionamientos sobre la autenticidad del video, con usuarios que plantearon la posibilidad de que el contenido hubiera sido generado con inteligencia artificial.
No obstante, no existe confirmación de Gondrezick, de Hakimi ni de sus representantes sobre ese punto, y tampoco hay pruebas independientes que respalden esa hipótesis. Por el momento, el material que continúa circulando en redes sociales sigue siendo la única base disponible de la acusación.
La modelo mantuvo una relación pública con el jugador de los Boston Celtics Jaylen Brown entre 2024 y fines de ese año. La pareja se mostró junta durante los festejos del título de los Celtics y en los premios ESPY de julio de 2024, aunque la separación se conoció de manera pública en febrero de 2025.
En junio de 2025, Gondrezick había declarado estar soltera y evitar exponer su vida personal en redes. No existe ninguna prueba que vincule a Brown con la acusación actual sobre Hakimi, según el relevamiento de EssentiallySports.
Gondrezick fue elegida en el cuarto puesto del draft de la WNBA de 2021 por Indiana Fever, después de su paso por la Universidad de Virginia Occidental. Tras su carrera en el básquetbol profesional, también desarrolló una actividad pública como modelo.
Entre 2024 y fines de ese año fue pareja de Jaylen Brown, jugador de los Boston Celtics. Ambos fueron vistos juntos durante los festejos por el título de la franquicia de Boston y en la ceremonia de los premios ESPY de julio de 2024. Y su separación se hizo pública en febrero de 2025.
En junio de ese año, la modelo había asegurado que prefería resguardar su vida privada de la exposición pública, una reserva que quedó interrumpida tras la difusión de su testimonio.