Una menor muerta y diez personas no localizadas por el huracán Rachel en México

Ciudad de México, México. Una menor fue localizada sin vida y otras diez personas permanecen desaparecidas en el estado mexicano de Baja California (noroeste), tras las afectaciones provocadas por el huracán Rachel en el Pacífico, informó este lunes la gobernadora estatal, Marina del Pilar Ávila.

En una conexión a distancia durante la conferencia de prensa de la presidenta, Claudia Sheinbaum, la mandataria estatal precisó que ocho de las personas no localizadas se encuentran en el municipio de Ensenada y las otras dos en San Felipe.

"Lamentablemente, hay diez personas que se encuentran como no localizadas y una menor ha sido localizada sin vida", señaló Ávila, quien aseguró que las autoridades mantienen las labores de búsqueda.