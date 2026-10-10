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Huracán Isaías se degrada a tormenta, pero deja un muerto y cientos de miles sin luz

La tormenta Isaías dejó a más de 853.000 clientes sin electricidad en Estados Unidos y alertas por lluvias intensas e inundaciones

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 11:04 -
  • Agencia EFE
Huracán Isaías se degrada a tormenta, pero deja un muerto y cientos de miles sin luz

Fotografía de archivo de una calle inundada tras el paso del huracán Milton, en Fort Myers (Estados Unidos).

Octavio Guzmán / EFE

Florida, Estados Unidos. La tormenta Isaías, rebajada ya a ciclón postropical, mantiene este sábado a unos 853.000 clientes sin energía eléctrica en los estados de Georgia, Florida y Alabama, el más afectado por el embate de la tormenta, que aún amenaza con dejar fuertes lluvias en estados del sureste, costa atlántica o incluso el medio oeste.

La tormenta ha provocado la muerte de al menos una persona después de que un árbol cayera este sábado sobre una vivienda en Birmingham, Alabama, donde la gobernadora, Kay Ivey, ha declarado el estado de emergencia en 40 condados, informan medios locales.

En este estado, Isaías, que tocó tierra como un huracán de categoría 2 a última hora del viernes en la franja noroccidental de Florida y que ha sido rebajado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) a ciclón postropical, podría dejar fuertes precipitaciones y vientos de hasta 80 kilómetros por hora en la región central y septentrional.

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Según las webs de seguimiento del suministro eléctrico, unos 439.000 clientes están sin servicio en Florida, y unos 300.000 en Alabama y 114.000 en la vecina Georgia tampoco tienen luz.

El NHC indica que "las fuertes lluvias asociadas a los remanentes postropicales de Isaías se extenderán rápidamente hacia el norte, alcanzando hoy el valle de Tennessee, el sur de los Apalaches y el sureste".

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También se alerta de posibles deslizamientos de tierra en la zona sur de los Apalaches y lluvias intensas en el noroeste de Florida y en la costa suroeste de ese estado que podrían provocar inundaciones repentinas.

El NHC mantiene una alerta de nivel moderado por inundación para el norte de Georgia y parte de las Carolinas y Tennessee y, por otro lado, una advertencia marginal que alcanza a estados como Kentucky, Ohio, Indiana o Virginia Occidental.

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Se espera que Isaías se desplace en dirección noreste a través de Alabama y hacia el valle de Tennessee el sábado y el domingo.

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