Huracán Isaías: trayectoria y zonas bajo alerta en Estados Unidos

Florida, Estados Unidos. El huracán Isaías continúa avanzando hacia el sur de Estados Unidos y mantiene en alerta a varias comunidades ante la posibilidad de que toque tierra entre la noche de este viernes 9 de octubre y la madrugada del sábado. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el fenómeno alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 120 millas por hora (195 kilómetros por hora). En su informe de la mañana del viernes, el organismo ubicó el centro del huracán a unas 245 millas (390 kilómetros) al sur de Pensacola, Florida, y a aproximadamente 170 millas (270 kilómetros) al sureste de la desembocadura del río Misisipi.

Isaías se desplazaba hacia el norte-noreste a 15 millas por hora (24 kilómetros por hora). Los pronósticos indicaban que se aproximaría a la costa norte del golfo y podría tocar tierra dentro del área bajo advertencia de huracán.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que el sistema podría mantener su peligrosidad hasta el impacto, aunque su intensidad podría fluctuar durante su aproximación a tierra. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Qué estados están bajo alerta por el huracán Isaías?

Los avisos meteorológicos se concentran en la costa norte del golfo, especialmente en sectores de Misisipi, Alabama y el noroeste de Florida. Sin embargo, las lluvias y otros efectos del ciclón podrían extenderse hacia Georgia y las Carolinas. Según los avisos del Centro Nacional de Huracanes, las principales zonas bajo vigilancia son: 1. Florida: la región del Panhandle, especialmente las áreas costeras próximas a Pensacola y otros sectores del noroeste del estado, enfrenta riesgos de marejada ciclónica, fuertes vientos e inundaciones. 2. Alabama: las comunidades costeras y sectores del sur del estado podrían experimentar vientos con fuerza de huracán, inundaciones y condiciones peligrosas en las playas. 3. Misisipi: las zonas próximas a la costa del golfo permanecen bajo advertencia de huracán y riesgo de inundaciones costeras.Luisiana: sectores cercanos a la costa mantienen avisos de tormenta tropical, de acuerdo con el alcance de las alertas meteorológicas. 4. Georgia: se esperan lluvias intensas en algunas áreas, además de posibles tormentas severas y tornados. 5. Carolina del Norte y Carolina del Sur: podrían experimentar precipitaciones importantes y condiciones meteorológicas adversas a medida que los efectos del sistema se extiendan hacia el sureste. El NHC mantiene avisos de huracán desde Ocean Springs, Misisipi, hasta el límite entre los condados de Bay y Gulf, en Florida. También emitió advertencias por tormenta tropical en sectores de Luisiana y Florida.

Las áreas costeras comprendidas entre la desembocadura del río Misisipi y el río Suwannee, en Florida, permanecen bajo advertencia de marejada ciclónica, mientras que otros sectores de la costa floridana están bajo vigilancia por este peligro.

Ordenan evacuaciones en Florida y Alabama

Ante la aproximación del huracán, las autoridades ordenaron evacuaciones en partes de los condados de Okaloosa y Walton, en el Panhandle de Florida. En Alabama, la gobernadora Kay Ivey pidió a turistas y visitantes que abandonaran las áreas costeras incluidas en las disposiciones de evacuación. Entre los sectores señalados figuran áreas del condado de Baldwin situadas al sur de la vía navegable intracostera del golfo, incluidas Gulf Shores y Orange Beach, además de Dauphin Island, en el condado de Mobile. Asimismo, Alabama declaró estado de emergencia en 40 condados para facilitar las labores de preparación y respuesta ante el fenómeno. En Florida, el gobernador Ron DeSantis anunció el despliegue de más de 12,000 efectivos, incluidos 5,000 integrantes de la Guardia Nacional, para apoyar las operaciones relacionadas con la emergencia. Las autoridades han insistido en que los residentes de las zonas con órdenes de evacuación deben seguir las instrucciones locales y completar sus preparativos antes de que las condiciones meteorológicas empeoren.

¿Qué efectos podría provocar Isaías?

El principal peligro no se limita a la fuerza de los vientos. El NHC advirtió sobre la posibilidad de una marejada ciclónica capaz de inundar zonas costeras que normalmente permanecen secas. En algunos sectores comprendidos entre la frontera de Alabama y Florida y Grayton Beach, las aguas podrían alcanzar hasta nueve pies (2.7 metros) por encima del nivel del suelo. En otras áreas del Panhandle floridano se prevén niveles de hasta seis pies (1.8 metros). También se pronostican acumulaciones de lluvia de entre cuatro y ocho pulgadas (10 a 20 centímetros) en sectores de Alabama, el Panhandle de Florida, la región de Big Bend y el suroeste de Georgia. En algunos puntos, las precipitaciones podrían alcanzar hasta 15 pulgadas (38 centímetros).