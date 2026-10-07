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Simón se forma en el Pacífico mientras se intensifica y avanza al occidente de México

Para la temporada de 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 17:20 -
  • Agencia EFE
Simón se forma en el Pacífico mientras se intensifica y avanza al occidente de México

Imagen difundida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de la tormenta tropical Simón (c) que se formó este miércoles en el Pacífico mexicano.

México. La tormenta tropical Simón se formó este miércoles en el Pacífico mexicano, mientras se aproxima a las costas del occidente de México, con la amenaza de convertirse en huracán desde el viernes y generar efectos directos hacia el fin de semana.

El fenómeno evolucionó a partir de la depresión tropical Veinte-E, que horas antes permanecía al sur de las costas de Oaxaca (suroeste) y todavía presentaba una organización limitada, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El coordinador del SMN, Fabián Vázquez Romaña, había anticipado este miércoles que el sistema comenzaría a desplazarse hacia el norte y podría alcanzar la categoría 1 el viernes a las 06:00 hora local (12:00 GMT), con vientos superiores a 120 kilómetros por hora y rachas de 150.

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El pronóstico prevé que Simón continúe acercándose a territorio mexicano entre el viernes y las primeras horas del domingo, cuando podría situarse frente a las costas de Jalisco, cerca de Puerto Vallarta, e intensificarse a la categoría 2.

Posteriormente, existe la posibilidad de que se desplace hacia Nayarit y después hacia Sinaloa (noroeste), donde las previsiones apuntan a que podría mantenerse como huracán de categoría 2 el lunes por la mañana.

Las autoridades mantienen vigilancia en Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa ante la previsión de que desde el sábado se registren condiciones asociadas a tormenta tropical o huracán, con vientos superiores a 120 kilómetros por hora.

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Simón se formó mientras otros dos ciclones permanecen activos alrededor de México: la tormenta tropical Isaías, en el golfo de México, y el huracán Rachel, de categoría 1, situado a más de 1.000 kilómetros de Cabo San Lucas.

Isaías provoca lluvias intensas en Campeche (sur) y se prevé que se aproxime a la península de Yucatán antes de dirigirse hacia Estados Unidos, mientras Rachel podría modificar su trayectoria y acercarse el domingo a la región de Ensenada y Tijuana, en Baja California (norte).

La actividad ocurre después de que el Pacífico mexicano registrara la semana pasada a Rachel, que alcanzó categoría 3, y a Polo, que permaneció más de 48 horas no consecutivas como huracán de categoría 5 antes de tocar tierra en Baja California Sur y Sonora.

Para la temporada de 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores.

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