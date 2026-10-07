Simón se forma en el Pacífico mientras se intensifica y avanza al occidente de México

México. La tormenta tropical Simón se formó este miércoles en el Pacífico mexicano, mientras se aproxima a las costas del occidente de México, con la amenaza de convertirse en huracán desde el viernes y generar efectos directos hacia el fin de semana. El fenómeno evolucionó a partir de la depresión tropical Veinte-E, que horas antes permanecía al sur de las costas de Oaxaca (suroeste) y todavía presentaba una organización limitada, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El coordinador del SMN, Fabián Vázquez Romaña, había anticipado este miércoles que el sistema comenzaría a desplazarse hacia el norte y podría alcanzar la categoría 1 el viernes a las 06:00 hora local (12:00 GMT), con vientos superiores a 120 kilómetros por hora y rachas de 150.

El pronóstico prevé que Simón continúe acercándose a territorio mexicano entre el viernes y las primeras horas del domingo, cuando podría situarse frente a las costas de Jalisco, cerca de Puerto Vallarta, e intensificarse a la categoría 2. Posteriormente, existe la posibilidad de que se desplace hacia Nayarit y después hacia Sinaloa (noroeste), donde las previsiones apuntan a que podría mantenerse como huracán de categoría 2 el lunes por la mañana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades mantienen vigilancia en Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa ante la previsión de que desde el sábado se registren condiciones asociadas a tormenta tropical o huracán, con vientos superiores a 120 kilómetros por hora.