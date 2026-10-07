Zuckerberg y el Gobierno de Trump se alían para usar IA en la predicción de enfermedades

Estados Unidos. La organización científica Biohub, respaldada por Mark Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan, se alió este miércoles con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Google y otras instituciones para invertir 1.800 millones de dólares en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial (IA) capaces de predecir cómo funcionan las células humanas y qué efectos tienen sobre ellas distintas enfermedades y tratamientos.

El proyecto busca crear una suerte de "célula virtual" que permita a los investigadores realizar experimentos de forma digital y anticipar qué intervenciones podrían ser más efectivas antes de probarlas en el laboratorio, de acuerdo con un comunicado de Biohub.

El objetivo es "acelerar la investigación de enfermedades y el desarrollo de nuevos medicamentos", detalló la misma fuente.

Biohub, que coordina la iniciativa, trabajará con los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para reunir y estandarizar grandes cantidades de datos biológicos que puedan utilizarse para entrenar estos modelos.

La organización también desarrollará tecnologías para medir e interpretar el comportamiento de las células a una escala mucho mayor que la disponible actualmente.