Dramático video de niños forcejeando con ICE por arresto de su familiar hondureño

Nueva Jersey, Estados Unidos. La detención de un ciudadano hondureño en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos, quedó registrada en un video en el que se observa a varios niños abrazándolo y llorando mientras agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaban el miércoles. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) identificó al detenido como Jhon Maykel Correa, a quien señaló de permanecer en el país sin autorización migratoria y acumular múltiples infracciones de tránsito. Según la versión oficial, los agentes le ordenaron en repetidas ocasiones que descendiera de su vehículo, pero, al no obtener respuesta, terminaron sacándolo por la fuerza.

Las imágenes difundidas por testigos muestran a los menores aferrándose al hombre mientras los oficiales ejecutaban el procedimiento. El incidente provocó una reacción de las autoridades municipales, que expresaron su preocupación por el impacto que la detención pudo tener en los niños que presenciaron lo ocurrido.

Video taken by an onlooker shows a struggle between ICE agents and several minors in Harrison, New Jersey, on Wednesday. Bystanders were heard screaming "they're kids" after an agent threw someone onto the ground. https://t.co/s4FVqfLFi1 — CBS News (@CBSNews) October 10, 2026

En un comunicado conjunto, el alcalde de Harrison y los integrantes del consejo municipal calificaron de "desgarrador saber que los niños presenciaron una experiencia tan aterradora y potencialmente traumática en su propia comunidad". Asimismo, informaron que solicitaron al distrito escolar facilitar servicios de orientación psicológica y apoyo para los estudiantes afectados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse