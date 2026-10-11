Dramático video de niños forcejeando con ICE por arresto de su familiar hondureño

Nueva Jersey, Estados Unidos. La detención de un ciudadano hondureño en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos, quedó registrada en un video en el que se observa a varios niños abrazándolo y llorando mientras agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaban el miércoles.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) identificó al detenido como Jhon Maykel Correa, a quien señaló de permanecer en el país sin autorización migratoria y acumular múltiples infracciones de tránsito. Según la versión oficial, los agentes le ordenaron en repetidas ocasiones que descendiera de su vehículo, pero, al no obtener respuesta, terminaron sacándolo por la fuerza.
Las imágenes difundidas por testigos muestran a los menores aferrándose al hombre mientras los oficiales ejecutaban el procedimiento. El incidente provocó una reacción de las autoridades municipales, que expresaron su preocupación por el impacto que la detención pudo tener en los niños que presenciaron lo ocurrido.
Video taken by an onlooker shows a struggle between ICE agents and several minors in Harrison, New Jersey, on Wednesday. Bystanders were heard screaming "they're kids" after an agent threw someone onto the ground. https://t.co/s4FVqfLFi1— CBS News (@CBSNews) October 10, 2026
En un comunicado conjunto, el alcalde de Harrison y los integrantes del consejo municipal calificaron de "desgarrador saber que los niños presenciaron una experiencia tan aterradora y potencialmente traumática en su propia comunidad".
Asimismo, informaron que solicitaron al distrito escolar facilitar servicios de orientación psicológica y apoyo para los estudiantes afectados.
El DHS confirmó que Correa permanece bajo custodia migratoria mientras avanzan los procedimientos correspondientes a una posible deportación. La institución también reconoció que dos niños se encontraban dentro del vehículo cuando comenzó la intervención de los agentes.
Por otra parte, las autoridades federales informaron que una pasajera y una persona que transitaba por el lugar son objeto de una investigación por su presunta participación en acciones para interferir con el arresto. Según la versión oficial, ambos habrían agredido a los agentes, opuesto resistencia y obstaculizado sus funciones.
Ante las críticas que podría generar el procedimiento, el DHS defendió la actuación de sus funcionarios y aseguró que reciben formación para reducir las tensiones durante las intervenciones.
La institución sostuvo que los agentes están capacitados para emplear la "mínima cantidad de fuerza necesaria y reciben capacitación continua en desescalada y uso de la fuerza".
El caso se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre los operativos federales de inmigración en el área metropolitana de Nueva York, donde las actuaciones de los agentes y sus consecuencias para las familias han generado atención pública.