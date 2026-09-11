Biden, Obama y Mamdani recuerdan el 11S en una ceremonia sin Trump

Nueva York, Estados Unidos.- Los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y Joe Biden, junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, asistieron este viernes a la ceremonia en recuerdo de los atentados del 11S en la Gran Manzana, un evento que no contó con la presencia del actual presidente, Donald Trump. Alrededor de los estanques que sustituyen al lugar donde se levantaban las Torres Gemelas se congregaron además otras figuras políticas como los exalcaldes Bill de Blasio y Rudy Giuliani, este último a cargo de la ciudad cuando sucedieron los ataques.

Asistieron también la exsecretaria de Estado Hillary Clinton; la exprimera dama Michelle Obama; el vicepresidente de EE.UU., JD Vance; la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, y la fiscal general del estado, Letitia James.Trump, nacido en Nueva York, no acudió a la ceremonia, una decisión inusual en el caso de un presidente estadounidense. En su lugar, el líder republicano ha elegido acudir al acto celebrado en el Pentágono, en el estado de Virginia, donde el 11 de septiembre impactó un tercer avión en el que murieron 184 personas. Un cuarto avión cayó en un campo abierto en el estado de Pensilvania debido a la revuelta de los pasajeros, que evitaron que volara hacia Washington, donde tenía como objetivo previsiblemente la Casa Blanca o el Capitolio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse 25 años después, las familias de las víctimas se congregaron alrededor del Memorial, y entre el público muchas de ellas levantaban fotografías de sus seres queridos que perdieron la vida aquel 11 de septiembre.