San Pedro Sula, Honduras.

La Selección de Honduras Sub-17 escribió una de las páginas más amargas de su historia futbolística en el Mundial de Qatar 2026. Bajo el mando del entrenador Merling Paz, la Mini H firmó su peor participación en una Copa del Mundo de la categoría, luego de despedirse sin puntos, sin goles a favor y con 11 tantos recibidos en sus tres compromisos.

La goleada 7-0 sufrida ante Japón en la última jornada del grupo L terminó de sentenciar una actuación para el olvido. La Bicolor había comenzado su camino con una derrota 2-0 frente a Serbia y posteriormente cayó por el mismo marcador ante Colombia.

Con esos resultados, llegó al cierre del torneo obligada a conseguir una victoria y una amplia diferencia de goles para mantener sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final, pero terminó recibiendo un duro golpe ante los nipones.

El balance final fue de tres derrotas en igual número de partidos, cero unidades, ningún gol anotado y 11 recibidos, para una diferencia de -11. Estos números dejan a la generación dirigida por Merling Paz con el registro ofensivo más bajo de Honduras en sus siete participaciones mundialistas Sub-17: nunca antes la selección había terminado una edición sin conseguir marcar.