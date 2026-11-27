¡EN VIVO EL MINUTO A MINUTO!
Min.2 Primer aviso de Japón que tiene claras sus intensiones. Disparo de zurda de Kakeru Saito que atrapa sin problemas el portero hondureño Manuel Reixach.
¡COMENZÓ EL PARTIDO! Honduras y Japón ya juegan en el Mundial Sub-17.
Salen ya los equipos titulares de Honduras y Japón a la cancha del Aspire en Doha. Se viene el inicio del partido.
¿Qué necesita Honduras para clasificar? Conseguir la victoria tampoco garantiza el boleto a la siguiente fase de manera directa. Dado que el formato del campeonato clasifica a los ocho mejores terceros lugares, la 'Mini-H' ocupa ganar preferiblemente por un marcador abultado para revertir su actual diferencia de goles de -4.
ESTA ES LA ALINEACIÓN DE JAPÓN: 1. Kosei Oshita, 3. Anthony Motosuna, 4. Yuzo Yakeuchi, 13. Chimezie Ezemuokwe, 6. Sora Iwatsuchi, 7. Takeshi Wada, 10. Maki Kitahara, 14. Riku Nakashima, 15. Kazato Kimura, 19. Arata Okamoto y 11. Kakeru Saito.
🇭🇳🎥 ¡La H llega al escenario mundialista!Nuestra Selección Nacional U-17 ya está en Aspire, lista para afrontar su tercer desafío en Qatar 2026.🇭🇳 Honduras 🆚 Japón 🇯🇵🏆 Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026🗓️ Viernes 27 de noviembre🕖 7:00 a. m. | Hora de Honduras¡Vamos, Honduras! 🇭🇳#LaHU17Mundialista #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión— Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) November 27, 2026
Cuatro cambios realiza el seleccionador hondureño Merling Paz respecto al equipo que perdió ante Colombia. Salen del 11 el portero David Paz, Cristopher Conno, Diego Matute y Welson Jiménez. Los titulares son Reixach, Heiner Reyes, Yeiron Arzú y Eduardo Romero.
YA TENEMOS EL 11 TITULAR DE HONDURAS. Este es el equipo que manda Merling Paz: 21. Manuel Reixach, 3. Alfredo Rodríguez, 5. Denzel Arzú, 4. Kevin Gyamfi, 2. Kevin Pérez, 6. Heiner Reyes, 18. Yeiron Arzú, 8. Darwin Cruz, 20. Eduardo Romero, 9. Jeremy Rodríguez y 10. Mike Arana.
Honduras tiene este viernes 27 de noviembre un duelo decisivo contra su similar de Japón por la tercera jornada del Grupo L del Mundial de Qatar 2026. Los catrachos necesitan ganar sí o sí a los nipones para tener opciones de clasificar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.
El compromiso está programado para las 7:00 de la mañana, hora hondureña, en un escenario donde la Bicolor no tiene margen de error y está obligada a sumar de a tres para mantener vivas sus esperanzas en el certamen.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la Selección Sub-17 de Honduras ante Japón en el cierre de la actividad del Grupo L del Mundial de esta categoría en Qatar 2026.