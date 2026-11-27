Doha, Qatar.

Min.2 Primer aviso de Japón que tiene claras sus intensiones. Disparo de zurda de Kakeru Saito que atrapa sin problemas el portero hondureño Manuel Reixach.

Salen ya los equipos titulares de Honduras y Japón a la cancha del Aspire en Doha. Se viene el inicio del partido.

¿Qué necesita Honduras para clasificar? Conseguir la victoria tampoco garantiza el boleto a la siguiente fase de manera directa. Dado que el formato del campeonato clasifica a los ocho mejores terceros lugares, la 'Mini-H' ocupa ganar preferiblemente por un marcador abultado para revertir su actual diferencia de goles de -4.

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Cuatro cambios realiza el seleccionador hondureño Merling Paz respecto al equipo que perdió ante Colombia . Salen del 11 el portero David Paz, Cristopher Conno, Diego Matute y Welson Jiménez. Los titulares son Reixach, Heiner Reyes, Yeiron Arzú y Eduardo Romero.

YA TENEMOS EL 11 TITULAR DE HONDURAS. Este es el equipo que manda Merling Paz: 21. Manuel Reixach, 3. Alfredo Rodríguez, 5. Denzel Arzú, 4. Kevin Gyamfi, 2. Kevin Pérez, 6. Heiner Reyes, 18. Yeiron Arzú, 8. Darwin Cruz, 20. Eduardo Romero, 9. Jeremy Rodríguez y 10. Mike Arana.

Honduras tiene este viernes 27 de noviembre un duelo decisivo contra su similar de Japón por la tercera jornada del Grupo L del Mundial de Qatar 2026. Los catrachos necesitan ganar sí o sí a los nipones para tener opciones de clasificar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

El compromiso está programado para las 7:00 de la mañana, hora hondureña, en un escenario donde la Bicolor no tiene margen de error y está obligada a sumar de a tres para mantener vivas sus esperanzas en el certamen.