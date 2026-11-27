San Pedro Sula, Honduras. Un nuevo intento para que la Municipalidad de San Pedro Sula reciba la administración de los servicios públicos de la colonia Céleo Gonzales realiza el Comité Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de Honduras (Fesitranh). La Céleo Gonzales es una colonia situada en el sureste de la ciudad, donde viven alrededor de 1,400 familias y cada vez que llueve sufren por las inundaciones enfrentando además a diario problemas por la contaminación generada por las aguas negras. Los pobladores han realizado una serie de llamados a las autoridades y únicamente han conseguido ser atendidos a cuentagotas. Por ello, se llenaron de esperanza cuando en el Congreso Móvil se aprobó un proyecto de solución integral de saneamiento básico, tratamiento de agua potable y recuperación ambiental en la colonia Céleo Gonzales.

Sin embargo, este proyecto podría concretarse una vez que se atienda la solicitud del Comité Ejecutivo de la Fesitranh, cuyos representantes enviaron una correspondencia al alcalde Roberto Contreras para que sea conocida en la sesión que se realizará el lunes. En la misiva explican que la Federación Sindical es una organización social sin fines de lucro, constituida el 28 de abril de 1957. Dentro de su proyección social, establecida en sus estatutos, existe el compromiso de desarrollar proyectos de vivienda social para trabajadores de bajos recursos económicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con esa premisa se pusieron en marcha los proyectos de vivienda que se mencionan a continuación. En la década de los años setenta se desarrolló la colonia Fesitranh, donde se construyeron mil viviendas. Estas casas fueron adjudicadas a trabajadores de bajos recursos económicos a un costo de L6,000, pagaderos en 20 años. Luego, en la década de los años noventa, se desarrolló la colonia Fesitranh II, más conocida como colonia Céleo Gonzales. Allí se edificaron 1,450 viviendas, que también fueron adjudicadas a trabajadores de bajos recursos económicos, a un valor de cincuenta mil lempiras.

En la notificación se explica que la colonia Céleo Gonzales tiene más de 20 años de haber sido liquidada en su totalidad, ya que todos los adjudicatarios pagaron sus viviendas. El presidente del Comité Ejecutivo de la Fesitranh, José Dolores Valenzuela, explicó que desde 2001, cuando fungía como alcalde de San Pedro Sula el extinto Roberto Larios Silva, vienen solicitando a la municipalidad la recepción de esta colonia. La petición se ha reiterado durante casi todas las administraciones y la actual no es la excepción, pero no han obtenido ninguna respuesta. Valenzuela explica en la carta que, según la resolución de la Corporación Municipal de San Pedro Sula, de fecha 12 de mayo de 2000, se acordó concesionar todo el sistema de agua de la ciudad. El acuerdo fue ratificado por el Congreso Nacional mediante el Decreto Legislativo 219-2000, de fecha 23 de diciembre de ese mismo año. Mediante ese decreto se autoriza la entrega en concesión de todo el sistema de aguas de San Pedro Sula, que pasó a ser administrado por la empresa Aguas de San Pedro. Según el presidente del Comité Ejecutivo de la Fesitranh, en el Decreto 219-2000 aparece la colonia Fesitranh II, más conocida como colonia Céleo Gonzales, por lo que esta pasaría a ser administrada por la concesionaria. Sin embargo, el mandato no se cumplió. Los representantes de la Federación no atribuyen esa situación a la falta de gestión, sino a la falta de voluntad política de las corporaciones municipales. Además, cuestionan que se les cobren impuestos, pues los pobladores de la colonia pagan tasas a la Municipalidad de San Pedro Sula.

En la misiva explican que la red de tuberías de aguas negras necesita mantenimiento porque se ha venido deteriorando debido a las inundaciones que ha sufrido la colonia desde el huracán Mitch, así como por las tormentas Eta y Iota. Denuncian que continuamente se producen derrames de aguas negras en varias calles de la colonia, pero reconocen que la Federación Sindical no cuenta con los recursos económicos para dar mantenimiento a toda la red del sistema de aguas residuales. Asimismo, aclaran que la Fesitranh tampoco tiene la obligación de administrar los servicios públicos municipales, puesto que la colonia Céleo Gonzales forma parte del contrato de concesión firmado entre la Municipalidad de San Pedro Sula y Aguas de San Pedro, y ratificado por el Congreso Nacional. Valenzuela señaló que, en reiteradas ocasiones, el representante legal ha presentado ante la Gerencia Legal los protocolos para entregar oficialmente las áreas verdes de dicha colonia, pero se han negado a dar trámite a la petición. “Estas áreas verdes tienen clave municipal desde que aprobaron los planos para el desarrollo de esta colonia y resulta que esas áreas están siendo invadidas y ya lo han denunciado ante la Corporación Municipal y ante la Fiscalía”.

La Fesitranh advierte que las invasiones continúan y que la comunidad podría quedarse sin áreas donde instalar o edificar estructuras de interés social, pese a que en la colonia habitan más de 1,450 familias. Por su parte, Marvin Darío Mejía, presidente del patronato de la colonia Céleo Gonzales, manifestó que los habitantes enfrentan problemas diarios, entre ellos la recolección de basura y el estado de los tragantes. Indicó que esta situación contribuye a las inundaciones y que la vida útil de la infraestructura ya se cumplió.