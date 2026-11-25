Omoa, Honduras. El municipio de Omoa está a las puertas de recibir una inversión cercana a los 2,700 millones de lempiras (100 millones de dólares) de capital estadounidense, impulsada por la firma KLC Energy, para instalar una terminal de recepción y almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la comunidad de Chachahuala. Según informaron en una nota de prensa, de acuerdo con las proyecciones, los inversionistas también aportarían cerca de 43 millones de lempiras a la tesorería municipal por concepto de permisos de construcción y planos.

Esta cantidad equivale aproximadamente al 35% del presupuesto con el que las autoridades municipales proyectan operar en 2027. Los recursos permitirían a la comuna planificar obras prioritarias en infraestructura vial, salud, agua potable y saneamiento. Durante la fase de construcción se prevé la generación de más de 200 empleos directos e indirectos, con prioridad para la contratación de mano de obra de Chachahuala y comunidades aledañas, según lo expuesto en las jornadas de socialización realizadas por KLC Energy. La empresa informó que ya cuenta con la licencia ambiental otorgada por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), tras cumplir con los estudios técnicos correspondientes, sin embargo, están a la espera de que la municipalidad local otorgue el permiso de construcción para iniciar las obras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La empresa está a la espera del permiso municipal de construcción y ha solicitado claridad sobre los requisitos pendientes para avanzar con el proyecto. “Estamos listos para iniciar la construcción de Proyecto Chacha una vez que contemos con el permiso municipal. Hablamos de una inversión de aproximadamente 2,700 millones de lempiras que generará empleos y nuevas oportunidades económicas para Omoa. Queremos seguir trabajando con las autoridades y las comunidades para que este proyecto pueda avanzar”, expresó Carlos Valenzuela, gerente de relaciones externas de KLC Energy. El Proyecto Chacha consiste en una terminal de almacenamiento de GLP qué permitirá recibir y almacenar GLP para su comercialización a terceros atendiendo las necesidades del mercado hondureño y regional. La infraestructura contaría con un sistema de tanques soterrados, con un total de capacidad de almacenamiento de 3 millones de galones de GLP.

Jornadas de socialización

Ejecutivos de la empresa aseguraron ante más de 600 pobladores que las operaciones no requerirán el dragado del lecho marino ni afectarán la fauna, los arrecifes, el río o la laguna. También indicaron que "la planta contará con un pozo propio para evitar comprometer el suministro de agua de la comunidad". Durante las reuniones con representantes de la asociación de pescadores, el patronato y la junta de agua, la empresa planteó establecer alianzas para financiar el estudio de factibilidad de un nuevo sistema de agua potable para la comunidad.