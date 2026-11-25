San Pedro Sula, Honduras. La fiebre, los escalofríos y el dolor de cabeza pueden ser señales de malaria, una enfermedad infecciosa que en sus primeras manifestaciones puede confundirse con el dengue, chikungunya y otros padecimientos virales. Ante esta situación, especialistas advierten sobre la importancia de reconocer los síntomas y buscar atención médica para confirmar el diagnóstico.

La malaria, también conocida como paludismo, es causada por parásitos del género Plasmodium y se transmite principalmente por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles. En Honduras circulan principalmente las especies Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Ruth Zerón, especialista en Microbiología, señala que, la enfermedad también puede transmitirse mediante transfusiones de sangre infectada, agujas o jeringas contaminadas y de la madre al feto durante el embarazo.

¿Cuántos casos de malaria se registran en Cortés?

Carlos Rivera, epidemiólogo de la Región Departamental de Salud en Cortés, aseguró que durante 2025 y 2026 no se han registrado casos autóctonos de malaria en el departamento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El funcionario explicó que durante 2026 atendieron a una paciente procedente de Roatán, Islas de la Bahía, quien llegó a Cortés mientras visitaba a un familiar y recibió el tratamiento correspondiente. Sin embargo, aclaró que la infección no se originó en esta región, sin embargo lo trataron y salio sin ningún riesgo. “En este año 2026 no hemos tenido ningún caso, solo manejamos un caso que venía de Roatán, de Islas de la Bahía, que se le brindó el tratamiento acá, pero ella solo venía de tránsito”, explicó Rivera. Lesbia Villatoro, jefa de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, informó que se registran dos casos de malaria en la ciudad, no autóctono, ambos sin signos de alarma.

En el hospital Mario Rivas también se reciben pacientes para evaluación por sospecha de malaria. Sin embargo, los resultados de las pruebas realizadas han sido negativos, según la información proporcionada por el departamento de Microbiología del centro asistencial. Ruth Zerón, profesional de microbiología, explicó que uno de los principales desafíos es conseguir un diagnóstico temprano, debido a que algunos pacientes llegan al hospital cuando ya presentan síntomas agravados.

Zerón, indicó que existe un protocolo de control para las mujeres embarazadas, quienes deben contar con su diagnóstico de malaria antes de recibir el alta hospitalaria.

Malaria puede confundirse con dengue

Entre los principales síntomas de la malaria figuran la fiebre, sudoración, escalofríos, dolor de cabeza y malestar general. También pueden presentarse dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y diarrea. Rivera explicó que una de las manifestaciones que puede orientar la sospecha de malaria es la aparición de escalofríos intensos, seguidos de fiebre y sudoración a diferencia del dengue y chikungunya “La malaria inicia con un escalofrío intenso que no lo da el dengue, de ahí viene lo que es la presencia de la fiebre, una fiebre alta y después una sudoración”, detalló. Además señaló que la fiebre puede presentarse en ciclos y, en algunos casos, aparecer un día sí y otro no.

Por ello, recomendó que las personas con síntomas sospechosos acudan a un establecimiento de salud para recibir una evaluación y las pruebas correspondientes, en lugar de automedicarse.

¿Qué complicaciones puede provocar la malaria?

La enfermedad puede evolucionar hacia cuadros graves cuando no recibe tratamiento oportuno. Zerón explicó que el parásito puede provocar la destrucción de glóbulos rojos y ocasionar anemia severa. También puede causar daños en distintos órganos e insuficiencia renal. Entre las señales de alarma que requieren atención médica inmediata se encuentran los sangrados anormales, vómitos severos, color amarillento en la piel y los ojos, convulsiones y dificultad para respirar. Los menores de edad, las mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunológicos debilitados figuran entre los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Asimismo, tienen mayor exposición quienes viven o permanecen en zonas endémicas, especialmente en sectores donde habita el mosquito transmisor.

¿Cómo se diagnostica la malaria?

Para confirmar la malaria es necesario realizar pruebas específicas. Entre ellas se encuentra la prueba de diagnóstico rápido y la gota gruesa, un procedimiento que permite identificar los parásitos presentes en la sangre. Por otro lado, Carlos Rivara explicó que en los establecimientos de salud cuentan con la prueba de gota gruesa y que las muestras son remitidas al laboratorio regional para su comprobación. “En caso de presentar síntomas, inicialmente visitar el centro de salud donde se le harán todas las pruebas diagnósticas, que en este caso para malaria utilizamos la gota gruesa”, recomendó. También se utiliza el extendido de sangre periférica, que se tiñe con colorante Giemsa para facilitar la observación de los parásitos mediante un microscopio. El tratamiento depende de la especie de Plasmodium identificada, el peso y las condiciones clínicas del paciente, por lo que debe ser indicado por un médico después de confirmar la enfermedad. La detección y atención oportuna son fundamentales, especialmente cuando se trata de Plasmodium falciparum, debido al riesgo de desarrollar anemia severa y complicaciones que comprometan distintos órganos.

Rivera explicó que el mosquito Anopheles está presente en los 11 municipios del departamento de Cortés. Entre los municipios mencionados por el funcionario figuran San Manuel, Puerto Cortés, La Lima, Villanueva y Choloma.

¿Se puede volver a contraer malaria?

Haber padecido de malaria no garantiza protección frente a futuras infecciones. Una persona puede volver a enfermarse si recibe otra picadura de un mosquito infectado. Además, es importante cumplir completamente el tratamiento indicado por el personal médico, ya que una terapia incompleta puede favorecer recaídas, dependiendo de la especie del parásito.

¿Cómo prevenir la malaria?