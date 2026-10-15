Lluvias y calor favorecen el dengue en Cortés: Salud reporta 632 casos

San Pedro Sula, Honduras. Las lluvias intermitentes, el calor y la humedad mantienen condiciones favorables para la reproducción del zancudo transmisor del dengue, por lo que las autoridades sanitarias de Cortés piden a la población reforzar las medidas de prevención y acudir oportunamente a los centros de salud ante los primeros síntomas. De acuerdo con el consolidado proporcionado para la semana epidemiológica 39, el departamento acumula 632 casos de dengue: 530 sin signos de alarma, 89 con signos de alarma y 13 de dengue grave. El personal sanitario advierte que el riesgo no se limita a los patios con grandes acumulaciones de agua. Las tapas de bebidas, cáscaras de huevo, bolsas, recipientes abandonados y cualquier objeto capaz de retener agua pueden convertirse en criaderos del mosquito. “Todo aquel recipiente, por pequeño que sea, que constantemente contenga agua, ahí el zancudo pone su huevo”, manifestó Diógenes Chávez, subdirector de la Región Departamental de Salud en Cortés, al insistir en que la eliminación de estos espacios es una de las medidas fundamentales para frenar la transmisión.

Villanueva entre los municipios con más casos

Según el representante de Salud, Villanueva encabeza los municipios de Cortés con mayor incidencia de dengue. Durante la entrevista para diario LA PRENSA, también mencionó otros municipios, cuyos nombres y posiciones deben confirmarse con el consolidado epidemiológico antes de publicarlos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La acumulación de agua para el consumo doméstico representa otro factor que requiere atención. Las autoridades recomiendan mantener bien tapados los barriles, toneles y demás recipientes utilizados para almacenar agua, además de lavar y cepillar periódicamente las pilas y los depósitos. El llamado cobra importancia durante la temporada lluviosa, cuando los recipientes que permanecen a la intemperie pueden llenarse de agua y facilitar la reproducción del mosquito.



La atención temprana puede evitar complicaciones

Aunque la mayoría de los casos reportados corresponde a dengue sin signos de alarma, la enfermedad puede evolucionar a cuadros graves. Por ello, el personal sanitario insiste en que las personas no deben permanecer en casa esperando que los síntomas desaparezcan ni automedicarse.

Entre los síntomas iniciales figuran la fiebre, el malestar general, los dolores musculares y el dolor detrás de los ojos. El dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado o el deterioro marcado del estado general requieren atención médica urgente. “Ante la duda, visitar la unidad de salud más cercana”, recomendó el entrevistado, quien destacó la importancia de obtener un diagnóstico oportuno y seguir las indicaciones del personal médico. Los niños y los adultos mayores requieren especial atención, por lo que sus familiares deben vigilar su evolución y buscar asistencia médica si presentan síntomas compatibles con la enfermedad.

La prevención comienza en casa