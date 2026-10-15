Más de L7 millones sin respaldo documental detecta auditoría al Técnico Alemán

San Pedro Sula, Cortés. Más de siete millones de lempiras en fondos sin el respaldo documental requerido fueron identificados durante una auditoría al Instituto Técnico Alemán de San Pedro Sula, cuyo exdirector, Nicolás Ochoa Maldonado, fue separado del cargo mientras se desarrollaba la investigación.

El informe, elaborado por una comisión técnica de la Secretaría de Educación tras más de cinco meses de intervención, documenta hallazgos en las áreas financiera, administrativa, pedagógica y curricular del centro educativo.

Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, confirmó los resultados de la auditoría y anunció que se iniciarán las actuaciones legales correspondientes, de acuerdo con las recomendaciones contenidas en el informe.

“En la parte de administración financiera, en la utilización de los fondos propios, tenemos un hallazgo del cual hace falta un poquito más de siete millones de lempiras”, manifestó Rodríguez.

La investigación comenzó después de que un docente denunciara presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del instituto, incluidas las aportaciones de los padres de familia.

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Según Rodríguez, la auditoría identificó deficiencias en la administración financiera y retrasos en los procesos de liquidación de los fondos propios, destinados a cubrir gastos relacionados con el funcionamiento del centro educativo.