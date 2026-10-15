Más de L7 millones sin respaldo documental detecta auditoría al Técnico Alemán

San Pedro Sula, Cortés. Más de siete millones de lempiras en fondos sin el respaldo documental requerido fueron identificados durante una auditoría al Instituto Técnico Alemán de San Pedro Sula, cuyo exdirector, Nicolás Ochoa Maldonado, fue separado del cargo mientras se desarrollaba la investigación.
El informe, elaborado por una comisión técnica de la Secretaría de Educación tras más de cinco meses de intervención, documenta hallazgos en las áreas financiera, administrativa, pedagógica y curricular del centro educativo.
Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, confirmó los resultados de la auditoría y anunció que se iniciarán las actuaciones legales correspondientes, de acuerdo con las recomendaciones contenidas en el informe.
“En la parte de administración financiera, en la utilización de los fondos propios, tenemos un hallazgo del cual hace falta un poquito más de siete millones de lempiras”, manifestó Rodríguez.
La investigación comenzó después de que un docente denunciara presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del instituto, incluidas las aportaciones de los padres de familia.
Según Rodríguez, la auditoría identificó deficiencias en la administración financiera y retrasos en los procesos de liquidación de los fondos propios, destinados a cubrir gastos relacionados con el funcionamiento del centro educativo.
El funcionario indicó que el instituto administra recursos anuales que, según las cifras expuestas durante la entrevista, oscilan entre 10 y 15 millones de lempiras. El centro educativo atiende a aproximadamente 1,400 estudiantes.
Rodríguez también señaló que existen observaciones relacionadas con el manejo de los recursos durante varios años. Sin embargo, no precisó en su declaración el período exacto al que corresponden los más de siete millones de lempiras pendientes de respaldo documental.
Además de los hallazgos financieros, el informe identificó debilidades en los procesos técnico-pedagógicos, curriculares y administrativos, como parte de la revisión realizada por la comisión enviada desde el nivel central de la Secretaría de Educación.
Durante la intervención, Ana Colindres, abogada que encabezó la comisión interventora, informó a LA PRENSA que el equipo concluyó la revisión documental y administrativa, cuyos resultados fueron incorporados en un informe.
La funcionaria explicó que los hallazgos abarcan distintas áreas de la gestión institucional y señaló que parte de las situaciones detectadas estaría relacionada con el desconocimiento o incumplimiento de los procedimientos establecidos.
“Más que irregularidades, encontramos vicios o falta de conocimiento de los procedimientos. Un director no puede alegar desconocimiento de la ley ni de los reglamentos que regulan su función”, expresó Colindres.
La revisión se desarrolló después de la denuncia presentada por un docente y derivó en la separación de Ochoa Maldonado de la dirección del instituto.
Rodríguez explicó que la Dirección Departamental de Educación de Cortés dará seguimiento a las recomendaciones del informe técnico y notificará formalmente al exdirector sobre los resultados de la auditoría.
“Vamos a empezar un proceso nosotros ya legal. Hay unas recomendaciones que el mismo informe técnico tiene”, indicó el funcionario.
Mientras se desarrolla el trámite legal y se emite una resolución definitiva, Norma Gladys Alvarado continuará al frente de la dirección del Instituto Técnico Alemán.
Hasta ahora, las autoridades han informado sobre la existencia de fondos que no cuentan con el respaldo documental requerido y sobre el inicio de las actuaciones correspondientes. No se ha detallado una resolución definitiva que establezca responsabilidades individuales.