“Que se pague en su totalidad la deuda”: médicos del Mario Rivas en asambleas

San Pedro Sula. Los médicos del Hospital Mario Rivas, en San Pedro Sula, cumplen 38 días de asamblea informativa y aseguran que mantendrán la medida hasta que las autoridades les paguen la totalidad de los salarios adeudados. Harold Tábora, presidente de la Asociación de Médicos, explicó que la decisión responde al incumplimiento de acuerdos previos y a la acumulación de meses de pagos pendientes para profesionales que laboran en el sistema sanitario. “Esta asamblea va a ser hasta que se nos pague toda la planilla que se debe”, manifestó el representante del gremio al referirse a las demandas de los médicos. Según explicó, aunque se han registrado avances en los pagos, todavía hay profesionales que no han recibido la totalidad de los salarios que se les adeudan. Algunos acumulan seis meses de retraso y están por cumplir siete, mientras que otros tienen pendientes ocho meses. También hay especialistas a quienes se les deben pagos desde el año pasado.

Atención médica se mantiene en áreas prioritarias

Pese a la asamblea informativa, el personal médico continúa atendiendo las áreas consideradas prioritarias del hospital, entre ellas emergencias, pacientes hospitalizados y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

También se mantiene la atención de determinados pacientes de consulta externa, especialmente aquellos con enfermedades crónicas y pacientes oncológicos que requieren seguimiento y recetas médicas. Tábora aseguró que los pacientes ingresados continúan recibiendo visitas médicas y actualizaciones de sus tratamientos. Asimismo, subrayó que los pacientes en estado crítico no pueden quedar desprotegidos debido a la naturaleza de sus condiciones.

Alrededor de 840 médicos siguen con pagos pendientes

El presidente de la Asociación de Médicos señaló que, al inicio de las reclamaciones, la cantidad de profesionales con salarios pendientes rondaba entre 1,400 y 1,600. Actualmente, según sus estimaciones, la cifra se ha reducido a aproximadamente 840 médicos.

Sin embargo, aclaró que el avance no significa que todos hayan recibido el pago completo de sus obligaciones salariales. “Sí podemos decir que sí, que se ha avanzado, no se va a dejar de hacer eso, pero varios colegas que los catalogan como ya pagados son colegas que solo les han pagado dos, tres meses, no les han pagado en su totalidad los nueve, seis meses que se les deben”, expresó. El dirigente sostuvo que la exigencia principal no es únicamente que se realicen abonos, sino que se cancele la totalidad de las cantidades pendientes a cada profesional. En el caso del Hospital Mario Catarino Rivas, indicó que aproximadamente 70 médicos bajo la modalidad de interinato continúan sin recibir los pagos correspondientes, aunque no precisó el período de deuda de cada uno.



La asamblea continuará hasta recibir el pago total

Harold reiteró que, por el momento, la decisión del gremio es mantener la asamblea informativa hasta que se complete el pago de las planillas pendientes.