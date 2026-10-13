Médicos mantienen asambleas y Sesal convoca al CMH a mesa técnica

Tegucigalpa, Honduras. Los médicos mantienen paralizadas las atenciones en hospitales y centros asistenciales de Honduras, mientras el Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó a sus afiliados a asambleas informativas a nivel nacional para exigir a la Secretaría de Salud (Sesal) el pago de salarios atrasados a varios profesionales.
La continuidad de las asambleas ha dejado sin atención médica a miles de hondureños que dependen de los servicios del sistema sanitario público. El conflicto persiste pese a que las autoridades de Salud aseguran que únicamente está pendiente el pago al 4% de los médicos.
Ante esta situación, el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, informó que convocaron a las autoridades del CMH a una mesa técnica para hoy, con el propósito de revisar los casos pendientes y avanzar en una solución.
La designada presidencial María Antonieta Mejía hizo un llamado al gremio médico para que retome la atención a los pacientes que acuden a los hospitales en busca de asistencia. “Hemos estado pidiendo al gremio médico que se ponga la mano en la conciencia y atiendan al pueblo hondureño”, manifestó.
Mejía también señaló que los médicos deben considerar la situación del país y reiteró que las autoridades cumplirán con los pagos pendientes. “Les decimos que se pongan la mano en la conciencia porque al final van a tener su pago”, expresó.
Por su parte, el asesor presidencial Marvin Ponce afirmó que el Gobierno ha realizado esfuerzos para mejorar la situación del sistema sanitario y aseguró que se ha pagado al 96% de los médicos. Según dijo, las atenciones continúan paralizadas por el porcentaje de profesionales que aún reclama sus salarios.
Ponce explicó que entre los casos pendientes hay médicos con doble plaza y otros que se encuentran con licencia. También señaló que algunos acuerdos laborales se habrían establecido sin una estructura presupuestaria definida, lo que, según indicó, impide efectuar los pagos sin incurrir en un delito.
“El dinero ahí está para pagarles, pero no se les puede pagar porque se incurre en un delito”, afirmó el asesor presidencial al referirse a esos casos. Sus declaraciones se producen en medio de las diferencias entre las autoridades sanitarias y el gremio médico por los salarios atrasados.
Ponce cuestionó que la falta de pago a una parte de los profesionales mantenga paralizado el sistema público de salud y sostuvo que los principales afectados son los pacientes. Mientras tanto, la mesa técnica convocada por la Sesal busca revisar los expedientes pendientes y encontrar una salida al conflicto.