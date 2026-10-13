Médicos mantienen asambleas y Sesal convoca al CMH a mesa técnica

Tegucigalpa, Honduras. Los médicos mantienen paralizadas las atenciones en hospitales y centros asistenciales de Honduras, mientras el Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó a sus afiliados a asambleas informativas a nivel nacional para exigir a la Secretaría de Salud (Sesal) el pago de salarios atrasados a varios profesionales. La continuidad de las asambleas ha dejado sin atención médica a miles de hondureños que dependen de los servicios del sistema sanitario público. El conflicto persiste pese a que las autoridades de Salud aseguran que únicamente está pendiente el pago al 4% de los médicos. Ante esta situación, el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, informó que convocaron a las autoridades del CMH a una mesa técnica para hoy, con el propósito de revisar los casos pendientes y avanzar en una solución.

La designada presidencial María Antonieta Mejía hizo un llamado al gremio médico para que retome la atención a los pacientes que acuden a los hospitales en busca de asistencia. “Hemos estado pidiendo al gremio médico que se ponga la mano en la conciencia y atiendan al pueblo hondureño”, manifestó. Mejía también señaló que los médicos deben considerar la situación del país y reiteró que las autoridades cumplirán con los pagos pendientes. “Les decimos que se pongan la mano en la conciencia porque al final van a tener su pago”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse