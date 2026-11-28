Tegucigalpa, Honduras. El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, confirmó que su hermano menor, Julio César Zelaya Rosales, estuvo entre los protagonistas del accidente de tránsito ocurrido en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, y aseguró que logró sobrevivir a la tragedia. A través de una publicación en su cuenta de X, el edil expresó su profundo pesar por el accidente que dejó nueve personas fallecidas y que mantiene de luto a numerosas familias hondureñas. “Entre los protagonistas de este triste accidente se encuentra mi hermano menor Julio César Zelaya Rosales quien gracias a Dios se encuentra con vida”, escribió el alcalde.

Zelaya describió el episodio como doloroso y manifestó que es una experiencia que no le desea a ninguna familia. Su mensaje también estuvo marcado por la solidaridad con quienes perdieron a sus seres queridos. “Reitero el dolor que siento, especialmente por los que perdieron la vida y extiendo mi solidaridad con sus familias”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El alcalde también pidió a Dios por el descanso de las personas fallecidas y fortaleza para sus familiares, quienes enfrentan las consecuencias de uno de los accidentes viales más trágicos registrados en ese tramo de la carretera CA-5.

“Ruego a Dios por el alma de los fallecidos y sus familias”, concluyó el funcionario.

Lamento profundamente la tragedia que cobró vidas en la Cuesta de la Virgen tramo que ha llenado de luto a tantas familias. Entre los protagonistas de este triste accidente se encuentra mi hermano menor Julio Cesar Zelaya Rosales quien gracias a Dios se encuentra con vida. Un episodio doloroso que no deseo a ninguna familia unida como la nuestra. Reitero el dolor que siento, especialmente por los que perdieron la vida y extiendo mi solidaridad con sus familias.Ruego a Dios por el alma de los fallecidos y sus familias. — Juan Diego Zelaya (@juandiegozelaya) November 28, 2026

Así ocurrió el accidente